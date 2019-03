Wismichu, en el tráiler de 'Vosotros sois mi película': "Vamos hacer que 'The Room' ya no sea la peor de la historia"

Actualizado 22/03/2019 14:29:08 CET

Flooxer ha lanzado dos nuevos adelantos de 'Vosotros sois mi película', el documental del youtuber Wismichu que presenta el proceso de creación de 'Bocadillo', el troleo que sembró el caos en el Festival de Sitges. El proyecto ya ha llegado a la gran pantalla y estará disponible en Atresplayer desde el próximo 31 de marzo.

Tanto en el estreno como a través de Internet, miles de personas mostraron su enfado por lo que consideraron una broma de mal gusto. "Devuélveme el dinero", "una falta de respeto a la gente", "se ha reído de nosotros". Así calificaron algunos de los ofendidos a 'Bocadillo', una película que en una hora y veinte repite una única escena en bucle. "Yo puedo manipular a España", dice Wismichu en el clip promocional.

'Vosotros sois mi película' es la historia detrás de la película en bucle y del escándalo. "La idea es hacer el tráiler falso que confunda a la peña", comenta el youtuber en el otro teaser. "Vamos hacer que 'The Room' ya no sea la peor película de la historia", añade. "Esa gente no se merece lo que vamos a hacer hoy".

El documental, dirigido por Carlo Padial ('Algo Muy Gordo'), estará disponible totalmente en abierto, tanto en España como en el resto del mundo, en el canal de Flooxer. Además, los fans podrán verlo en la gran pantalla de forma limitada.

'Vosotros sois mi película' pone de manifiesto la erosión de la verdad en la era digital, desde el punto de vista de una estrella de Youtube y su grupo de amigos.

Por parte de la producción, a cargo de Youplanet, 'Vosotros sois mi película' cuenta con Luis de Val y Adrián Peña como productores ejecutivos, con Diego Dussuel ('Entre Dos Aguas', 'Algo Muy Gordo'), Marcos Marín y David Cajal como directores de fotografía y Jaume Martí, ganador de un Goya por 'Un Monstruo Viene a Verme' a cargo del montaje.