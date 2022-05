No, The Lancet no ha publicado un estudio que vincule los casos de hepatitis en menores con el COVID-19

MADRID, 23 May. (Verificat/EUROPA PRESS) -

Varias webs a nivel internacional han recogido "un estudio" de la revista The Lancet que supuestamente vincula los casos de hepatitis aguda grave en menores con una infección por COVID-19. ¿Qué hay de cierto en ello?

EL MENSAJE QUE ESTAMOS VERIFICANDO

The Lancet ha publicado un estudio que vincula la hepatitis aguda grave en niños con el coronavirus.

CONCLUSIÓN

Estos artículos son engañosos, según una verificación llevada a cabo por Verificat. Lo que ha publicado 'The Lancet' no es un estudio: es un artículo por correspondencia, es decir, la opinión de un lector de la revista o experto que no ha pasado ninguna revisión por pares.

JUSTIFICACIÓN

Varios países han alertado en las últimas semanas de un brote de hepatitis aguda en menores de origen desconocido. Reino Unido lo hizo el pasado 5 de abril tras registrar "un aumento inesperado y significativo de los casos", tal y como lo define la OMS, informando además de que afectaba especialmente a niños de entre uno y cuatro años. Los Centros Europeos para el Control y Prevención de Enfermedades recogían entre 102 y 106 casos de hepatitis en menores en países europeos (22 en España) en su actualización del 11 de mayo. Reino Unido sumaba 163, y el resto del mundo, 181.

La Agencia de Seguridad en la Salud del Reino Unido (UKHSA) recogía en su actualización del 6 de mayo las principales hipótesis en las cuales están trabajando especialistas de todo el mundo. Entre las diez que tienen en cuenta, está el que el origen de estas hepatitis sería un adenovirus, que puede estar actuando solo o junto a otro patógeno o tras otra infección (por ejemplo, la del COVID-19), que haya surgido a partir de una nueva variante de adenovirus o de SARS-CoV-2, un nuevo patógeno o una exposición ambiental. Si bien no se ha detectado la causa, ya se ha descartado que estén relacionadas con la vacuna.

El desconocimiento se extiende incluso al hecho de que el episodio sea nada fuera del común: Sanidad afirmó en la actualización del 13 de mayo de la emergencia sanitaria que el total de "casos observados [dentro del Estado] estaría dentro de los esperables, excepto en el grupo de uno a cuatro años, en los cuales se observa un posible exceso por encima del límite superior". Aún así, el Ministerio aboga por "mantener la intensidad de la vigilancia" que se está llevando a cabo.

"Toda la historia hemos tenido hepatitis agudas en niños graves sin ninguna causa etiquetable", ha explicado a Verificat Marina Berenguer, catedrática de la Universitat de València, responsable del grupo de Hepatologia y Transplante Hepático del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, coordinadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) y presidenta de la Sociedad Internacional de Transplantament Hepático (ILTS)

¿QUÉ DICE 'THE LANCET'?

Los científicos Petter Borden y Moshe Arditi publicaron la hipótesis de que los casos de hepatitis aguda están vinculados a una infección previa por SARS-CoV-2 en una carta compartida en The Lancet Gastroenterology and Hepatology, una revista publicada por el grupo The Lancet. Las revistas científicas publican varios tipos de contenido y una carta compartida no es un 'paper', donde se comparten los resultados de los estudios científicos llevados a cabo por un grupo de investigadores: son "las reflexiones de nuestros lectores sobre contenido publicado en las revistas de The Lancet o sobre otros temas de interés general para nuestros lectores", según explica el propio grupo en su web. Es decir, que se trata de ideas compartidas por la comunidad científica, no estudios, que además no suelen estar revisadas por pares por personas externas al grupo.

Además, Borden y Arditi no aportan evidencia nueva, sino que plantean en el texto basándose en la información conocida hasta el momento su hipótesis: "Los casos reportados [...] pueden ser una consecuencia de una infección de adenovirus con trofismo intestinal [influencia sobre la nutrición del tejido intestinal] en niños previamente infectados por el SARS-CoV-2".

No deja de ser una hipótesis: necesita de evidencia científica para ser avalada. Los autores "crean una hipótesis de trabajo y plantean que habría que estudiarla, pero es que es [una] entre otras muchas", ha señalado Berenguer. "No se puede decir que esto sea lo que está pasando", ha sentenciado.

