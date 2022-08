¿Qué sabemos de los casos de pinchazos en discotecas?

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Durante el último mes numerosas mujeres han denunciado a las autoridades haber sido pinchadas en contextos de ocio: discotecas, fiestas, festivales, etc. y lo han compartido además a través de medios (1, 2, 3, 4) y de redes sociales (1, 2). ¿Qué se sabe de ello?

EL MENSAJE QUE ESTAMOS VERIFICANDO

¿Qué se sabe de los pinchazos denunciados durante las últimas semanas?

CONCLUSIÓN

No hay constancia de que los analistas hayan encontrado por el momento presencia de drogas en sangre u orina en ninguna de las analíticas hechas, según han asegurado los Mossos d'Esquadra a Verificat.

JUSTIFICACIÓN

En España se han denunciado 167 agresiones sexuales con sumisión química y 121 por vulnerabilidad química entre 2021 y mediados de junio de 2022. La sumisión química implica que el agresor droga a la víctima para después agredirla, mientras que la vulnerabilidad química hace referencia a los agresores que se aprovechan del estado de vulnerabilidad de una persona que ha tomado alcohol o drogas.

Si bien las agresiones con pinchazos en espacio de ocio a mujeres son recientes en España, en otros países llevan meses copando titulares. Los primeros casos de 'needle spiking' aparecieron a principios de otoño de 2021 en Reino Unido, sucediéndose después en lugares como Países Bajos, Alemania, Francia o Bélgica.

Se han denunciado incidentes antiguos a esta ola: las solicitudes de libertad de información recopiladas por Sky News y publicadas en 2018 hayaron que los pinchazos se habían duplicado en tres años, según Full Fact, agencia de 'fact-checking' británica miembro de la Red Internacional de Verificación de Datos. La BBC informó en 2019 de que había habido un aumento de casos, con 2.600 en Inglaterra y Gales desde 2015.

Las autoridades policiales de estos países siguen investigando las motivaciones detrás de estos ataques. Igual que sucede en España, tampoco se han encontrado restos de sustancias psicotrópicas en las denunciantes (pincha aquí para leer información sobre Francia y aquí para leer información sobre Reino Unido), aunque estás también experimentan síntomas como mareos, imposibilidad de caminar o moverse con normalidad.

¿EN QUÉ CONSISTE EL 'NEEDLE SPIKING'?

Energy Control, organización que, entre muchas otras labores, se dedica al análisis de sustancias psicotrópicas, ha manifestado públicamente sus "dudas sobre la administración" de estas sustancias psicoactivas a través del 'needle spiking', que es como se conoce esta técnica de inyección de sustancias a través de una aguja, "con el fin de cometer delitos sexuales".

Los expertos de la organización han subrayado en un comunicado que "las sustancias inyectables son más difíciles de obtener y más difíciles de administrar". Por lo general, en casos de sumisión química se utilizan "el GHB, el 'mal llamado éxtasis líquido' (porque es un depresor del sistema nervioso central, y el éxtasis es un estimulante del mismo) y luego las benzodiacepinas", según ha explicado a Verificat Mireia Ventura, coordinadora del servicio de análisis de Energy Control. Ambas son sustancias depresoras, con capacidad para adormecer a la víctima y mantenerla a un menor nivel de conciencia.

Las benzodiacepinas están "muy a mano de las personas, porque las pueden comprar en las farmacias (con receta), o coger de las casas de los familiares que estén tomando ese tipo de sustancias", según ha recordado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en una entrevista en Catalunya Ràdio (04:13); si bien las benzodiacepinas de diseño, más potentes, "son muy difíciles de encontrar", tal y como ha explicado Emilio Salgado, miembro del Grupo de Toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), a Newtral, medio adscrito a la Red Internacional de Fact Checking (IFCN). Pueden circular por el organismo durante horas y ser detectadas en orina y sangre varias horas después de su introducción en el cuerpo.

Por el contrario, el GHB, sí que desaparece rápido del organismo, pero es muy denso y, dadas sus propiedades químicas, no es absorbible y no se puede inyectar: es altamente improbable que sea inyectado con una jeringa. Ventura ha especificado que esta droga se tiene que tomar por vía oral, recordando que sí que hay ejemplos de que se haya usado en casos de sumisión química.

Ventura ha explicado a Verificat que uno tiene que tener "cierta pericia" con el método de la inyección para administrar intramuscularmente una sustancia: "En un ambiente de ocio, donde no hay luz y donde la gente se está moviendo, es particularmente difícil" llevar a cabo la inoculación de sustancias psicoactivas a través de las inyecciones. La portavoz ha recordado al verificador que en algunos casos se requiere incluso de "hasta 20 segundos" para administrar el contenido.

"Hasta el momento no se han producido detenciones ni la incautación de los objetos utilizados para estos pinchazos", ha señalado además Ventura. Por lo tanto, "no se puede asegurar con rotundidad que estos hayan sido realizados mediante agujas". No existen datos que apoyen esta hipótesis, como tampoco hay evidencia de que se haya inyectado alguna sustancia.

NO HAN DETECTADO RASTROS EN ANÁLISIS

El documento operativo de los Mossos recomienda evitar ir a casa directamente: "Hay que dirigirse a un centro sanitario lo más pronto posible, y hacerlo preferiblemente acompañada", según explica la nota de prensa de la policía.

Las Fuerzas de Seguridad examinan las denuncias para determinar "qué hay detrás" de los pinchazos. Los Mossos apuntan que no hay constancia de que los analistas hayan encontrado por el momento presencia de drogas en sangre u orina en ninguna de las analíticas hechas a las víctimas e insisten en no relacionarlos con posibles casos de sumisión química.

FUENTES

El País (I)

ABC (I)

20 Minutos (I)

Heraldo (I)

Twitter (I) (II)

Ministerio de Justicia (I)

Energy Control (I) (II) (III)

Instituto Nacional del Cáncer (I)

Wikipedia (I)

Manual MSD (I)

Newtral (I)

Ministerio de Sanidad (I)

FDA (I)

Ayuntamiento de A Coruña (I)

Catalunya Ràdio (I)

American Adicction Centers (I)

The Conversation (I)

Generalitat de Catalunya (I)

BBC News (I) (II) (III)

Washington Post (I)

Full Fact (I)

Sky News (I)

Le Figaro (I)

The Guardian (I)