Arcadi España destaca que Yolanda Díaz "era una magnífica candidata" para dirigir la OIT

Valencia, 16 de noviembre de 2026. El candidato al Congreso por València del PSPV-PSOE y ministro de Hacienda, Arcadi España, ha manifestado que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "era una magnífica candidata" para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La vicepresidenta segunda ha anunciado finalmente hacia las 8.00 horas de este lunes en sus redes sociales que retira su candidatura para "no dividir" al movimiento sindical, antes de la votación en la que se ha reelegido al togolés Gilbert F. Houngbo. Arcadi España ha apuntado que es Díaz la que toma estas decisiones, al tiempo que ha destacado que, en su opinión, "siempre que haya un español o una española en cualquier organismo internacional me parece que es una noticia excelente".