Blanco anima a avanzar en competencias del sector hostelero y gastronómico

La Cala de Mijas (Málaga), 9 de noviembre de 2026. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha asegurado este lunes que Andalucía "es referente y pionera en gastronomía y hostelería" y ha asegurado que "buena prueba de ello son los datos", ya que, ha dicho, en el sector hostelero Andalucía cuenta con "552.700 afiliados a la Seguridad Social, una quinta parte de todos los que hay a nivel nacional". No obstante, ha animado a "seguir avanzando y adaptando nuestras competencias" en este sector.