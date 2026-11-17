Madrid, 17 de noviembre de 2026. La economía española crecerá más de lo previsto, pero también subirán más los precios. Es el escenario que dibuja la Comisión Europea para España en 2026. Bruselas eleva al 2,6% su previsión de crecimiento, dos décimas más que en primavera, y sitúa la inflación en el 3,9%, nueve décimas por encima de su anterior cálculo. Con estas cifras, España seguirá liderando el crecimiento entre las grandes economías de la eurozona. Superará a Alemania, que crecerá un 1,3%, a Italia, con un 1%, y a Francia, con apenas un 0,4%. (Fuente: Europa Press y EBS)