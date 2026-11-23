Madrid, 23 de noviembre de 2026. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que los sindicatos mantendrán "una actitud exigente ante el Gobierno que haya por delante" tras las elecciones, pero ha advertido de que el escenario de un Ejecutivo del PP y Vox no supondría una mera alternancia política. "Aquí no estamos hablando de un turnismo, aquí no estamos hablando de una alternancia al uso en el poder", ha afirmado, antes de alertar de que está en juego un "riesgo de involución constitucional muy seria".