Cuerpo destaca "importantes avances" con los maquinistas ante los paros que afectarán Rodalies

Bruselas, 9 de noviembre de 2026. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha asumido también la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, ha destacado este lunes los "importantes avances" logrados en las negociaciones con el sindicato de maquinistas SEMAF ante los paros convocados para los días 10 y 12 de noviembre, y ha asegurado que el Gobierno sigue trabajando para incorporar sus reivindicaciones, principalmente en materia de seguridad laboral. (Fuente: Comisión Europea)