Detención de viajero en Peinador lleva a desarticular un grupo que surtía de armas a 'narcos'

Santiago De Compostela, 13 de noviembre de 2026. Imágenes de la detención en octubre de 2025 de un pasajero en el aeropuerto vigués de Peinador, tras descubrirse que llevaba armas escondidas en una maleta, que ha conducido a la Guardia Civil a desarticular una red dedicada al tráfico de armas y que abastecía a narcotraficantes asentados en Canarias. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: Guardia Civil)