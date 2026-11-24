Barcelona, 24 de noviembre de 2026. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a dos personas por su presunta participación en los delitos de adoctrinamiento, adoctrinamiento a terceros, enaltecimiento del terrorismo y financiación a organización terrorista. Según los agentes, los arrestados tenían vinculación con una estructura internacional dedicada a la financiación de la organización terrorista HAMAS y de su brazo armado, las Brigadas de Ezz al-Din al Qassam. Además presentaban un elevado grado de radicalización y mantenían estrecha relación con una red de personas que participaba en la captación, intermediación y transferencia de fondos hacia la Franja de Gaza.