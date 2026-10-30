Detenidos varios miembros de Blocus, entre ellos su fundador, por promover saqueos y violencia

Valencia, Málaga, Bilbao, 30 de octubre de 2026. La Guardia Civil ha detenido en Picanya, Valencia, al presunto fundador y principal impulsor en España del movimiento Blocus. Tiene 20 años y está acusado de organizar, bajo la apariencia de protestas estudiantiles, convocatorias destinadas a cometer saqueos y actos violentos. La operación se ha extendido a otras ciudades. En Valencia ha sido detenido otro miembro de Blocus por alentar la fabricación y el lanzamiento de cócteles molotov. En Bilbao, los agentes han arrestado al administrador de una cuenta que convocaba movilizaciones y difundía instrucciones para fabricar artefactos incendiarios. Y en Málaga, otro joven de 20 años ha sido detenido por incitar al uso de armas y promover saqueos en comercios de la capital, Fuengirola y Marbella. (Fuente: Policía Nacional/Guardia Civil/Europa Press)