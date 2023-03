La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha escudado en que no había escuchado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de forma que no se ha pronunciado sobre las declaraciones que ha hecho en cuanto a las pensiones. No obstante, sí ha reivindicado que el Ejecutivo del que forma parte "está cumpliendo su palabra".