Publicado 03/11/2026 13:30:54 +01:00CET

Extremadura refuerza la seguridad con Policía Nacional y Guardia Civil para la huelga y el 29N

Badajoz, 3 de noviembre de 2026. La Policía Nacional y la Guardia Civil en Extremadura reforzarán sus servicios de cara a los dispositivos de seguridad previstos con motivo de la celebración el próximo día 11 de la huelga general y el 29 de noviembre de la elecciones generales, como ha detallado la delegada del Gobierno en la región, María Teresa Macías, quien ha hecho hincapié en que el objetivo es que ambas citas se desarrollen con "normalidad" y velar por dos derechos fundamentales como el de huelga y el del voto,