Interior confirma que prohibirá el gas lacrimógeno tras las cargas del 11N

Madrid, 13 de noviembre de 2026. El Ministerio del Interior ha confirmado este viernes que ha ordenado a la Dirección General de la Policía Nacional que modifique el protocolo interno de uso de gas lacrimógeno para prohibir el uso de este material de defensa policial, como ya adelantó ayer tras la polémica por las cargas policiales en la huelga del 11N. Según ha informado el Ministerio del Interior, en adelante, en los dispositivos de orden público la Policía Nacional podrá seguir utilizando los artificios ATL, que son botes que desarrollan una "nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo". (Fuente: CCOO/Europa Press)