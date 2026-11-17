Sevilla, 17 de noviembre de 2026. El Ayuntamiento de Sevilla ha remarcado que la inversión de 500 millones de euros de Ryanair en la ciudad supera a la correspondiente a la planta de ensamblaje del Airbus A400M, que supuso una inversión inicial superior a 340 millones de euros, o, en el ámbito inmobiliario, al desarrollo de Palmas Altas Sur, promovido por Metrovacesa, que contempla una inversión superior a 400 millones de euros. Por su parte, la nueva fábrica de Cruzcampo representó una inversión de aproximadamente 320 millones.