Madrid celebra el Día de La Almudena en una jornada pasada por agua

Madrid, 9 de noviembre de 2026. Madrid se ha engalanado este lunes 9 de noviembre para celebrar el Día de La Almudena, patrona de la ciudad, en una jornada pasada por agua en la que la fe y la política han vuelto a ir de la mano para celebrar esta festividad en la capital de España. A la autoridades religiosas se han unido representantes políticos de todo signo y todo color que han acudido a la catedral de La Almudena para presenciar la misa en honor a la patrona. No obstante, debido a la climatología, este año la imagen de La Almudena no ha podido salir en procesión por los alrededores del templo. (Fuente: Europa Press / Ayto. de Madrid)