Marlaska asegura que los resultados de las elecciones de EEUU deben ser "un acicate" para PSOE

Madrid, 8 de noviembre de 2026. Declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante su intervención en la presentación del PSOE de la candidatura de Madrid a las elecciones generales del 29N. Marlaska ha señalado que durante los últimos ocho años de gobierno socialista han conseguido sacar muchas leyes adelante. Además, ha asegurado que "la derecha no oculta que es una única papeleta y es la de la involución". Por último, ha reconocido que los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos deben "ser un acicate para nosotros".