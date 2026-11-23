Córdoba, 23 de noviembre de 2026. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reclamado este lunes en Córdoba una movilización masiva para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, asegurando que "si fuera por este partido, estaríamos todo el año de campaña, todo el año celebrando la victoria", y ha destacado que "la fuerza del Sur siempre puja con fuerza, con talento y con creatividad", a la vez que ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, por no disculparse por los "insultos" a Andalucía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Fuente: PSOE)