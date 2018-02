Sánchez dice que España no puede quedar "varada" por la "irresponsabilidad secesionista" y la "inacción" de Rajoy

Actualizado 03/02/2018 15:08:49 CET

VALLADOLID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha advertido de que España no puede quedar "varada" ni por la "irresponsabilidad secesionista", ni por la "inacción" del Gobierno de Rajoy que sigue "empeñado" en "no hacer nada" esperando a que las cosas se "solucionen".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su participación ante medio millar de personas en una asamblea abierta con la ciudadanía con las pensiones como asunto de debate que se ha celebrado en la Sala Blanca del LAVA de Valladolid. Junto a Sánchez, han intervenido en el evento el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca; el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la secretaria provincial del PSOE de Valladolid, Teresa López.

En su alocución, el líder de los socialistas, ha incidido en que estamos ante un "Gobierno agotado" y una legislatura "acabada" cuando todavía quedan "dos años para las elecciones". En este punto, Sánchez ha asegurado que el PSOE no se va a quedar esperando cruzado de brazos, sino que va a "liderar desde la oposición" las "grandes transformaciones que necesita el país".

Sánchez ha hecho hincapié en que le "preocupa la unidad territorial del país", pero mientras se debate si se puede gobernar o no de forma "telemática" los problemas no "paran de crecer", por lo que ha insistido en que el país no se puede quedar "varado" ni por la "irresponsabilidad secesionista" ni por la "inacción" de un Gobierno que sigue esperando a que las cosas se "solucionen" por sí mismas.

"Se trata de un Gobierno vacío de ideas y lleno de corrupción", ha aseverado el secretario general del PSOE que ha posicionado a su partido como abanderado del "cambio seguro", mezclando "propuestas audaces" y haciendo política que genere tanto la confianza de quienes "nos votan" como de quienes "no lo hacen".

"Un Gobierno que no hace nada es un Gobierno que no es nada", ha subrayado para enumerar la "brecha salarial, la explotación laboral y la crisis de Cataluña" como ejemplos de esta dinámica y concluir que el PP no solo no "resuelve" los problemas de la gente sino que los "cronifica". En este punto, ha echado mano de un informe de Oxfam Intermon para denunciar que en España a diez millones de personas en riesgo de pobreza, o que siete de cada diez españoles han visto "empeorar" su situación económica pese a que los "datos macroeconómicos" son positivos.

Sánchez ha denunciado que el Gobierno se ha servido de la crisis para "devaluar" el Estado del Bienestar y ha responsabilizado al PP de que la mejora económica siga sin llegar "al ciudadano". "Hay problemas en Sanidad, en Educación, en Servicios Sociales", ha continuado, "y esto ya no se debe a la economía, sino a la falta de compromiso del Gobierno de España".

PARTIDO MUNICIPALISTA

Sánchez ha comenzado su discurso apelando a la historia del partido para reivindicar el carácter "municipalista" del PSOE poniendo como ejemplo a que su fundador, Pablo Iglesias, comenzó como concejal en Madrid, lo que, a su juicio, ha servido para que en la formación cale la idea de que para hacer "transformaciones globales" hay que empezar desde lo "local".

El líder de los socialistas ha respondido, por último, a las interpelaciones que le han hecho una representación del medio millar de asistentes a esta asambleas "abiertas" que solo el PSOE "hace". Así, ha defendido la "funcionalidad" de las Diputaciones o del Senado, siempre que sean "instuciones eficaces" o que los políticos cobren un sueldo, ante las críticas de algunos de los presentes que se quejaban de "palabras bonitas" pero "pocos hechos".

En una de sus respuestas también ha recordado a la anciana soriana que falleció sola en Madrid después de tener que separarse de su hermana para cobrar la pensión para mostrar su compromiso en que esta situación no puede volver a "darse" y denunciar la "falta de alma" de las políticas del actual Gobierno.