Cs descarta optar a la Presidencia del Parlament y el Govern tras el "portazo" de CatECP

Actualizado 09/01/2018 19:52:22 CET

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

Cs ha descartado este martes conseguir que su diputado electo José María Espejo-Saavedra presida el Parlament y que su cabeza de lista, Inés Arrimadas, gobierne la Generalitat, tras el "portazo" trasmitido por CatECP.

Lo ha dicho el diputado electo Carlos Carrizosa en rueda de prensa en la Cámara, tras una reunión con la diputada electa de CatECP Elisenda Alamany, y durante la cual los 'comuns' han "cerrado la puerta al cambio definitivamente".

Carrizosa se ha mostrado contundente al explicar que no ve posibilidad para lograr situar a sus candidatos al frente de las instituciones, ya que necesita el respaldo de PP, PSC y de CatComú, y las ausencias de al menos cinco diputados independentistas que podrían darse porque ocho de ellos están en prisión o en Bruselas.

Sobre si plantearían una mayoría no independentista si algunos diputados soberanistas no puedan recoger su acta, ha contestado que no fue Cs quien puso en sus listas a "personas imputadas por delitos graves o huidos de la justicia".

"No es culpa nuestra si han decidido poner a candidatos que tienen problemas incluso para acudir a una sesión de investidura", ha razonado, y recordado que las últimas informaciones no apuntan a que estos diputados vayan a renunciar a su acta y dejar correr la lista para permitir que otros diputados ocupen su lugar.

Preguntado por la posibilidad de que los 'comuns' tengan una representación cedida en la Mesa del Parlament por las fuerzas independentistas y si eso conformaría una Mesa menos independentista, ha dicho que el candidato de CatECP --Joan Josep Nuet-- "viene puesto por ERC, por Oriol Junqueras", por lo que descarta que el órgano sea más plural en ese supuesto.