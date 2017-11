Miles de personas exigen en Barcelona la "libertad de los presos políticos" y la República

Publicado 11/11/2017 20:23:03 CET

ANC y Òmnium anuncian una manifestación en Bruselas el 7 de diciembre

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas --750.000 según la Guardia Urbana-- se han manifestado este sábado a lo largo de la calle Marina de Barcelona con una consigna unánime: "Libertad presos políticos", en relación de los encarcelamientos de ocho consellers cesados del Govern y de los presidentes de ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Entre los asistentes han estado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; Neus Munté, Carles Campuzano (PDeCAT), Roger Torrent (ERC), Benet Salellas, David Fernàndez, Gabriela Serra (CUP), Elisenda Alamany (CatComú), Joan Josep Nuet (EUiA), el exlíder de Podem Albano Dante Fachin, Andoni Ortuzar (PNV), Germà Gordó y Teresa Pitarch (Nova Convergència).

La manifestación también ha servido para reivindicar la República, declarada en el Parlament el 27 de octubre pero que no se ha llegado a materializar, ya que el Estado aplicó el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía.

El lema de la manifestación, organizado por la ANC y Òmnium, ha resumido las dos ideas: "Libertad presos políticos. Somos república", y se celebra a menos de un mes de la campaña de las elecciones del 21 de diciembre.

Familiares y amigos de los encarcelados han tenido un puesto preeminente en la marcha: han ocupado la cabecera con pancartas con los lemas 'Freedom' y 'Llibertat' y los dirigentes políticos han estado en segundo plano.

En la cabecera también se han situado el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, y el de Òmnium, Marcel Mauri, además de la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, y los presidentes de las entidades municipalistas: Miquel Buch (ACM) y Neus Lloveras (AMI).

En las pancartas se han podido leer consignas como 'Basta de humillaciones. Basta de mentiras', 'Si nos tocan a uno, nos tocan a todos', 'Vergüenza democrática', 'Los queremos en casa', además de lemas en inglés como 'We want them back' y apelaciones a que la UE medie en el conflicto.

También se ha coreado proclamas a favor del presidente de la Generalitat cesado y actualmente en Bruselas, Carles Puigdemont, y favor del "Govern legítimo de Catalunya", en alusión a los consellers cesados por el Gobierno central en aplicación del 155.

VÍDEOS Y CARTAS

En un escenario, al acabar la marcha, se han leído cartas de todos los consellers encarcelados, como Oriol Junqueras, que ha pedido a la ciudadanía seguir movilizándose para reivindicar la independencia de Catalunya y la liberación de los presos soberanistas: "Luchad siempre sin desfallecer y el invierno dejará pasar a la primavera. ¡Adelante!".

También se han emitido vídeos de los miembros del Govern cesado que están en Bruselas, entre ellos uno de Carles Puigdemont, que ha reclamado a los manifestantes que sigan "muy activos" porque lo necesitan los investigados por el proceso soberanista y la declaración de independencia, y porque también es necesario para culminar su objetivo.

Tras la marcha han intervenido en directo el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, y el de Òmnium, Marcel Mauri, que han aprovechado para anunciar que la próxima movilización del soberanismo será el jueves 7 de diciembre en Bruselas, adonde quieren llevar sus reivindicaciones "ante la UE y ante el mundo".

Las dos entidades han advertido al Estado de que "ni la represión ni los encarcelamientos" frenarán la voluntad de construir una República, y han prometido movilizaciones, como mínimo, hasta que el último preso soberanista salga de la cárcel.

'CASTELLERS' Y ABUCHEOS A LOS HELICÓPTEROS

Los castellers han amenizado la marcha con sus clásicos 'pilars' y con las 'enxanetes' luciendo banderas a favor de los presos, y una de las 'colles castelleres' que ha participado ha sido la de Sant Cugat, a la que pertenece el conseller encarcelado Raül Romeva y al que han dedicado un 'No estamos todos, falta Raül'.

Los mayores abucheos se los han llevado los helicópteros policiales que han sobrevolado la manifestación, una marcha que ha recorrido unos 500 metros entre el punto de salida, en Marina con Pujades, hasta el punto final en Marina con Icària.

Por megafonía han sonado canciones de Lluís Llach, Txarango y Obrint Pas, y 'El cant dels ocells' interpretado por Pau Casals, entre otras melodías.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, no ha asistido por recomendación de sus abogados, han explicado a Europa Press fuentes cercanas a ella, y ha escrito un mensaje en Twitter en que nombra a los encarcelados y añade la etiqueta 'libertad'.