Podemos pide a Puig "tejer alianzas" con el resto de CCAA para obligar a Sánchez a abordar la reforma de la financiación

Publicado 20/06/2018 13:07:18 CET

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la convocatoria de la comisión de seguimiento del cambio de modelo de financiación y comenzar a "tejer alianzas" con el resto de comunidades autónomas" para obligar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abordar el cambio del modelo de financiación.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios después de que Sánchez haya afirmado en las Cortes Generales que no se cambiará el sistema de financiación autonómica esta legislatura. "Puig debe comportarse como el presidente de la Comunitat Valenciana, si anteriormente Montoro, por falta de voluntad política no podía marcarnos el ritmo, ahora si vuelve a haber esa falta de voluntad política se lo tendremos que marcar al presidente Sánchez", ha dicho.

Estañ ha recordado que el presidente ya "anticipó" en el debate de la moción de censura que "la revisión del sistema no sería una prioridad y hoy lo ha confirmado apelando a que no es realista acometer esa revisión".

A su juicio, lo que "no es nada realista es decir una cosa en la oposición y hacer otra cuando se está en el Gobierno; lo que no es realista es pretender que las comunidades, en la situación en que están, puedan mantener la sanidad, la educación y la dependencia; lo que no es realista es que se pretenda acabar la legislatura sin atender los temas centrales como esta revisión que lleva esperando desde 2014, la crisis territorial y la crisis social".

Estañ ha incidido en que "no hay excusas" y la ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, "en su etapa anterior fue una de las adalides de esta revisión de modelo" y ahora "tiene que dar ejemplo".

Preguntado sobre si este cambio en Moncloa puede tensionar el Acord del Botànic, ha indicado que este "tiene una hoja de ruta muy clara que implica la exigencia de la financiación, que es fundamental para cumplir los derechos de los ciudadanos de la Comunitat".

Así, todo lo que sea seguir esa hoja de ruta implicará una "marcha normal" pero lo contrario "evidentemente implicará tensión para garantizar el cumplimiento del Botànic".