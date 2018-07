'El discurso del rey', la gran triunfadora de los Oscar 2011

Actualizado 28/02/2011 10:06:34 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cinta británica 'El discurso del rey' se ha convertido en la gran triunfadora de la 83ª edición de los Oscar al conseguir cuatro de las doce estatuillas a las que optaba. La cinta británica se ha llevado los premios a mejor película, mejor actor protagonista (Colin Firth), mejor dirección (Tom Hooper) y mejor guión original (David Seidler).

En la otra cara de la moneda queda 'La red social', gran triunfadora de los Globos de Oro que ha visto como los premios clave han ido a parar a su gran rival 'El discurso del Rey'. 'Valor de Ley' que se fue de vacío a pesar de estar nominada a diez premios y 127 horas, que estaba nominada a seis estatuillas y tampoco se llevó ninguna, también engrosaron la lista de decepciones de la noche.

Tampoco tuvo suerte el cine en castellano, que no ha podido conseguir los dos premios a los que aspiraba por la cinta hispano-mexicana 'Biutiful' y la actuación de su protagonista, Javier Bardem.

'Origen', de Emma Thomas y Christopher Nolan, ha conseguido el mismo número de premios que la triunfadora británica, aunque todos ellos en las categoría técnicas. Así, se ha adjudicado los de mejor fotografía (Wally Pfister), mejores efectos sonoros (Richard King), mejor sonido (Lora Hirschberg, Gary A. Rizzo y Ed Novick ) y los mejores efectos visuales (Paul Franklin, Chris Corbould, Andrew Lockley y Peter Bebb).

'La red social', de David Fincher, que ha sido galardonada en las categorías de mejor guión adaptado (Aaron Sorkin), mejor banda sonora original (Trent Reznor y Atticus Ross) y mejor montaje (Angus Wall y Kirk Baxter). La cinta sobre la creación de Facebook ha conseguido solo tres de los ocho premios a los que estaba nominada, y todos ellos en categorías menores, convirtiéndose en una de las perdedoras de la noche.

Los premios de animación han sido para 'Toy Story 3', de Lee Unkrich, como mejor película, y 'The lost thing', de Shaun Tan y Andrew Ruhemann, como mejor cortometraje. Mientras, 'Alicia en el país de las maravillas' ha ganado los de mejor dirección artística (Robert Stromberg y Karen O'Hara) y mejor vestuario (Colleen Atwood).

Por su parte 'El Hobre Lobo' ha conseguido la estatuilla al mejor maquillaje (Rick Baker y Dave Elsey ) y 'Strangers No More' se ha posicionado como el mejor corto-documental (Karen Goodman and Kirk Simon).

ACTORES Y ACTRICES PREMIADOS

En el apartado de intérpretes se han cumplido las previsiones estrictamente y los cuatro favoritos se han hecho con las estatuillas. Así, Colin Firth ha ganado el Oscar al mejor actor protagonista por su actuación en 'El discurso del rey', arrebatándole la estatuilla a Javier Bardem ('Biutiful').

"Tengo la sensación de mi carrera ha tocado techo", dijo Firth al recoger el Oscar por un trabajo con el que también ganó el Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores, entre otros galardones.

Mientras que Natalie Portman ha sido reconocida como la mejor actriz protagonista por su papel en 'Cisne negro'. "Realmente me gustaría compartir este premio con el resto de actrices nominadas", afirmó desde el escenario una embarazada Portman.

En los papeles secundarios, los dos intérpretes de 'The Fighter' Christian Bale y Melissa Leo han sido galardonados como mejor actor y actriz de reparto, respectivamente.

DERROTA DEL CINE EN CASTELLANO

Bardem se ha quedado sin la preciada estatuilla, a la que aspiraba por su interpretación de Uxbal en la cinta hispano-mexicana 'Biutiful', dirigida por Alejandro González Iñárritu, que optaba al Oscar a la mejor película en lengua extranjera, que finalmente se ha llevado la danesa 'In a better world', de Susanne Bier.

Por el mismo papel, el actor español fue galardonado este año con el Premio Goya a la mejor interpretación masculina y estuvo nominado al BAFTA en la categoría de mejor actor, que finalmente también fue para Colin Firth ('El discurso del rey').

No obstante, Bardem ya obtuvo en 2007 el Oscar al mejor actor de reparto por el filme 'No es país para viejos', de los hermanos Coen. Además, en el año 2000 fue nominado como mejor actor por su papel en 'Antes de que anochezca', dirigida por Julian Schnabel.

Por su parte, Iñarritu, se ha quedado sin la estatuilla, cuatro años después de su última cinta, 'Babel'. En 'Biutiful' narra la historia de Uxbal, un hombre en caída libre ligado a la vida sobrenatural. Es la tercera ocasión en la que el realizador mexicano está nominado y la tercera que se va de vacío.