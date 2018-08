Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez preparan sendos debuts en solitario al margen de M Clan

Actualizado 17/08/2018 13:54:05 CET

Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez, vocalista y guitarrista de M Clan, respectivamente, preparan este verano sendos discos de debut en solitario al margen de la banda que ambos fundaron en 1993.

Según relata él mismo en su cuenta de Instagram, Carlos Tarque tiene prácticamente terminado su álbum, que verá la luz en octubre a través de Warner Music Spain y en el que está acompañado por el guitarrista y productor Carlos Raya -en el pasado también en M Clan-, el bajista Chapo González y el batería Coki Giménez.

"Tengo el orgullo de comunicaros que hoy empezamos la grabación de mi disco en solitario bajo el nombre de Tarque acompañado de la Asociación del Riff, musicazos y hermanos. Os iré informando de todo lo que acontezca en ese estudio. Ilusionado es poco", dijo el vocalista en junio.

El pasado mes de enero, Tarque ya anticipó a Europa Press que tanto él como su compañero en M Clan, Ricardo Ruipérez, se separarían durante una temporada -nunca de manera definitiva- para emprender proyectos en solitario. "Es un paréntesis que puede ser sano", destacó entonces.

Sobre su disco en solitario, Tarque explicó: "Tiene una vena más rockera. Es un disco con riffs más de hard rock, pero tampoco es de hard rock. Es como la parte más dura de M Clan, un poco más cañera y más cruda".

"No quiero tanta instrumentación ni tantos teclados, algo más puro de rock clásico, que es una cosa que con M Clan hay un poquito, pero no todo lo que yo quisiera. Por su lado, Ricardo también quiere otro tipo de canciones que no nos encajan en el grupo", apuntó.

En otra dirección parece que se mueve, efectivamente, Ricardo Ruipérez, pues según publica en su Instagram, todo parece indicar que lo suyo va más de sonidos acústicos cercanos al folk y la americana, con el piano cobrando cierta relevancia.

"Deciros que sigo trabajando en la sombra en muchas canciones para que pronto vean La Luz. El resultado de las primeras sesiones con Jose Nortes fue espectacular. Estamos decidiendo repertorio", ha publicado recientemente sobre este debut en solitario que por ahora no tiene fecha de lanzamiento.

Aunque ahora estén centrados en sus lanzamientos en solitario, ambos tienen claro que M Clan es un proyecto vivo y por eso ya han fijado una fecha para su vuelta. Será en 2020, cuando se cumpla el 20 aniversario de su disco Sin Enchufe, al que rendirán homenaje.