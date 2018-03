La búsqueda de Francisca Cadenas en pozos de Hornachos se suspende por el mal tiempo

Actualizado 02/03/2018 16:30:44 CET

BADAJOZ, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha suspendido en la mañana de este viernes "de forma temporal" y debido al mal tiempo, la búsqueda que había iniciado este pasado jueves, 1 de marzo, mediante un equipo especializado, en pozos de la localidad pacense de Hornachos de la vecina de 59 años Francisca Cadenas, desaparecida en dicho municipio el 9 de mayo de 2017.

El general de brigada jefe de la Guardia Civil en Extremadura, Francisco Espadas, ha confirmado en rueda de prensa este viernes en Badajoz el inicio de esta "nueva operación de búsqueda en pozos" que se ha iniciado, para el que disponen de un "equipo nuevo", en concreto unas "nuevas cámaras" del Equipo de actividades subacuáticas de Madrid.

Ha agregado que se han desplazado dos especialistas y que este jueves empezaron a trabajar, para lo cual se han "georeferenciado" los pozos "más próximos donde pudiera, desgraciadamente, haber caído o haber sido empujada por alguien", ha explicado.

"Hemos empezado a buscar y en principio vamos a hacer ahora 32 pozos", ha avanzado el general, quien ha apuntado que "esto es una hipótesis de trabajo, no implica que sepamos con certeza que puede estar ahí, es una hipótesis pero queremos descartarla".

"ALGÚN POZO PUDIERA HABER QUEDADO SIN MIRAR"

En su intervención, Francisco Espadas ha recordado que "inicialmente" la Benemérita, Protección Civil y Cruz Roja han trabajado en la búsqueda de Cadenas y que, "ante la duda" de que "algún pozo pudiera haber quedado sin mirar", van a "empezar en este campo de cero" en "este grupo georeferenciado".

"Antes de que se nos pueda haber quedado algún pozo sin mirar los volvemos a mirar todos", ha reconocido, a la vez que ha indicado que irán "ampliando posteriormente" los "círculos" hasta localizar a Cadenas, sobre lo cual ha lamentado: "a ver si tenemos la desgracia, o no se cómo sería la palabra idónea para definirlo, si se pudiera encontrar a esta señora en uno de ellos, ojalá no y Dios quiera que esté viva", ha insistido.

Asimismo, el general ha hecho hincapié en que, desde la Guardia Civil, mantienen "las patrullas de batidas", que las patrullas del Seprona "siguen también trabajando" y "buscando indicios por el campo" y que los equipos de Policía Judicial "siguen realizando entrevistas a personas" con las que ya han hablado en anteriores ocasiones buscando "cualquier indicio nuevo" que pueda servir "como referencia sobre lo que investigar". "Desgraciadamente, no podemos decir que tengamos una línea que pueda ser la buena", ha reconocido.

Sobre este mismo asunto, la delegada del Gobierno en la región, Cristina Herrera, ha querido trasladar tanto a la familia de Francisca Cadenas como a la de Manuela Chavero, desaparecida en Monesterio la madrugada del 4 al 5 de julio del año pasado, que estos trabajos en pozos "demuestran" que la Guardia Civil y la Policía Nacional "no descartan ni dejan de trabajar en la búsqueda de estas personas".

"No nos olvidamos de ellas y esto es una muestra más, que en silencio y de una forma cautelosa se sigue trabajando", ha asegurado Herrera, que ha señalado por otro lado preguntada por la búsqueda de Chavero que "se sigue trabajando en estos momentos", así como que "líneas de investigación hay muchas" y "están abiertas" porque "no se deja de investigar", pero que "no hay ninguna novedad".

SUSPENSIÓN "TEMPORAL" DE LA BÚSQUEDA

Con respecto a esta búsqueda en pozos de Hornachos, la Delegación del Gobierno ha informado poco después de que la Guardia Civil, tras trabajar este pasado jueves durante todo el día, ha decidido en la mañana de este viernes suspender estos trabajos "de forma temporal" hasta que mejoren las condiciones meteorológicas, "que ponen en riesgo a los equipos utilizados dentro de los pozos".

"En cuanto mejoren dichas condiciones, regresarán los equipos especialistas de la Guardia Civil, se reanudará esta nueva búsqueda", han avanzado las mismas fuentes, que han agregado que están recogiendo los equipos especiales que habían traído para el estudio de los pozos de Hornachos debido a las condiciones climatólogicas "para evitar que se dañen" y "las dificultades de inspección de los pozos por la lluvia".