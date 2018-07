CCOO exige mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la silicosis en Extremadura y una unidad específica sanitaria

Publicado 16/07/2018 13:53:03 CET

MÉRIDA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Extremadura ha reivindicado, a través de un "informe" en el cual su homólogo de Andalucía viene trabajando, mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la silicosis, así como la habilitación de una unidad específica en la comunidad extremeña que reconozca esta afección como enfermedad profesional desde el nivel 1.

Además, CCOO Extremadura también está reivindicando a la Consejería de Sanidad que se ponga a disposición una unidad específica de neumología para que esta enfermedad se "pueda detectar de manera preventiva", pues los trabajadores afectados con silicosis "tienen que ir al Instituto de Oviedo para que les puedan diagnosticar".

Así lo ha declarado la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, este lunes, día 16, en Mérida, durante su intervención previa al seminario sobre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad profesional de la silicosis, en la cual, también han estado presentes la secretaria de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral de CCOO Andalucía, Nuria Martínez Barco, y el presidente de la Asociación de Afectados de Silicosis de Quintana de la Serena (Badajoz), Diego Gómez.

De este modo, Encarna Chacón ha explicado que esto es algo "muy preocupante" porque en Extremadura hay cerca de "250 enfermos de silicosis", una enfermedad profesional que puede conducir a la muerte y que afecta especialmente a las personas que trabajan en la minería y canteras, y por ello ha agregado que "la prevención es fundamental para poder erradicarla".

En este sentido, ha incidido en que en CCOO Extremadura siguen "muy preocupados por ese asesino silencioso que es la silicosis", una enfermedad que "afecta a centenares de personas en Extremadura" y contra la cual llevan "peleando" por su prevención desde el año 2002, aunque "evidentemente el daño continúa y la enfermedad sigue".

Por ello, ha dicho que "se necesita una mayor implicación por parte de los propio empresario de las zonas de las cantera y por parte del servicio de prevención de Extremadura"; e incide en que CCOO seguirá "luchando por la calidad de los trabajadores sobre todo en materia de prevención de riesgos" y para que haya "una mayor implicación empresarial en estas materia como es la salud", porque según ha indicado no se puede "arriesgar la vida por ir al puesto de trabajo".

UN ALTO NIVEL DE SINIESTRALIDAD EN EXTREMADURA

Por su parte, en su intervención, Nuria Martínez ha dicho que esta actividad se lleva a cabo porque Extremadura y Andalucía son dos comunidades autónomas "muy similares en cuanto a la alta siniestralidad", pues la extremeña es la quinta región con más casos de siniestralidad y la andaluza la séptima.

Además, también tiene en común "la infradeclaración de enfermedades profesionales", ya que la mayoría de enfermedades profesionales se derivan al sistema público de salud como enfermedades comunes", y para CCOO es algo que "no se puede permitir", puesto que los trabajadores terminan "perjudicados" tanto a "nivel económico" como en el "restablecimiento de su salud".

Por ello, en Andalucía y en Extremadura se han llevado a cabo "movilizaciones muy importantes" para conseguir que "se reconozcan unos daños que son derivados del trabajo" y que en el caso de la silicosis es "realmente preocupante y dañino", ha señalado Martínez.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN

Por otro lado, ha explicado que en Andalucía han conseguido que se ponga en marcha "un programa integral de atención a las personas afectadas" con dicha enfermedad.

Igualmente, quieren una mayor "sensibilización hacia los

trabajadores" y sobre todo que "haya más presión sobre las empresas para que realicen una "prevención eficaz sobre los riesgos que se derivan de la exposición silicosis", y ha añadido que además "es fundamental también esas unidades de referencia en el sistema público de salud para crear una atención adecuada a los enfermos".

Del mismo modo, ha declarado que no comprenden que en Extremadura no haya una atención pública hacia esta problemática que "realmente es muy preocupante"; y ha agregado que "hay medidas a nivel estatal que se tienen que tomar", como "ampliar y actualizar el protocolo de vigilancia sanitaria" así como "rebajar los valores límites de la exposición a la silicosis".

En todo caso, ha subrayado que realmente lo que hace falta es "voluntad política por parte de la comunidades autónomas" para que todo esto "se lleve a cabo".

A su vez, Diego Gómez ha dicho que los enfermos de nivel 1 aún "siguen trabajando en las canteras" porque "no tienen derecho a la incapacidad", ya que hasta no sufrir el segundo grado de la enfermedad los afectados "no tienen derecho a prestaciones para seguir viviendo", y ha destacado que actualmente en Quintana de la Serena hay "mucha gente que sigue trabajando en la cantera con un nivel 1 diagnosticado" de silicosis.