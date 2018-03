Las diputadas del PSOE y del PP asistirán al pleno de la Asamblea que coincide con el 8M, y las de Podemos se ausentarán

Publicado 06/03/2018 13:18:45 CET

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Extremadura celebra el próximo jueves, 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer y con la huelga feminista convocada por sindicatos, una sesión plenaria programada, y a la que asistirán las diputadas del PSOE y del PP, mientras que las de Podemos se ausentarán de la misma.

Así, el portavoz parlamentario del PSOE, Valentín García, ha señalado que los diputados y diputadas tienen que "asistir" al pleno como algo "ineludible", al tiempo que ha insistido en que en todo caso habrá una "participación plena y comprometida" de su partido en las manifestaciones de organizaciones feministas convocadas con motivo de esa jornada del 8-M.

A su vez, la portavoz parlamentaria del PP, Cristina Teniente, ha indicado que los diputados y diputadas de su grupo acudirán a la sesión plenaria para "cumplir" con su "obligación" como representantes de los extremeños, y como forma para "defender" desde la propia Asamblea "las políticas de verdadera igualdad" en la comunidad.

Mientras, la diputada de Podemos Jara Romero ha señalado que "sólo" las diputadas y trabajadoras de su grupo parlamentario harán huelga el próximo jueves y, por tanto, no acudirán al pleno que se celebrará en la Cámara autonómica y "no" votarán iniciativa alguna "con todas las consecuencias", en tanto que "no se puede cambiar el día de trabajo" en la Asamblea.

La postura de estos tres representantes políticos ha sido adelantada en sendas ruedas de prensa ofrecidas tras la Junta de Portavoces celebrada este martes en la Asamblea.

Por su parte, falta por determinar la postura que adoptará en la sesión plenaria la única diputada de Ciudadanos en la Asamblea, María Victoria Domínguez, quien no ha comparecido ante los medios de comunicación tras la citada Junta de Portavoces parlamentaria.