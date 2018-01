Monago insiste en que el acuerdo presupuestario entre PSOE y Podemos está "cerrado desde el mes de julio"

Publicado 08/01/2018 12:53:49 CET

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha insistido en que el acuerdo entre el Grupo Parlamentario Socialista y el de Podemos está "cerrado desde el mes de julio" para sacar adelante las cuentas del presente ejercicio.

Por ello, a preguntas de los medios, ha considerado que las declaraciones de Podemos de que decidirá si apoya los presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2018 en función del trámite de enmiendas parciales y de que éstas sean aprobadas o no se enmarca en un "teatro".

"Yo cuando vi el otro día la información que sacaron ustedes yo pensé que era un adelanto del cartel del Festival de Teatro Clásico de Mérida, de alguna obra nueva de comedia. Está cerrado, que no disimulen tanto, los extremeños no se merecen que nos entretengan", ha reafirmado.

Así, en rueda de prensa tras el Comité de Dirección, Monago ha recalcado que Podemos está "en horas bajas" y "necesita tener un carácter un poco más institucional" en Extremadura, para lo que debe tener esa "proximidad al gobierno extremeño", ha considerado.

"TORCER EL RUMBO" A LA LEGISLATURA

También, y de cara al presente ejercicio 2018, Monago ha preguntado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "cuándo piensa hacer algo" para "torcer el rumbo" a la presente legislatura, en la que la región "no aprovecha" los datos de recuperación económica nacional.

En esta línea, Monago ha exigido conocer "cuándo piensa" Vara cumplir sus promesas ante notario y también "cuándo piensa bajar los impuestos que prometió bajarle a los extremeños".

Así, Monago ha confiado en que el presente año se dé "mejor" que el pasado 2017, un ejercicio que el 'popular' ha considerado que fue "fallido", aunque, como ha lamentado, el 2018 "no empieza con buen pie para el gobierno extremeño".

En este punto se ha referido al "varapalo judicial" contra la "cerrazón" del Ejecutivo regional en materia de oposiciones, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha fallado a favor de los opositores que demandaban que se valorase el tiempo trabajado en la sanidad privada.

"Bien que lo dijimos, y lo dijimos en el parlamento, que era ilegal, que no se ajustaba a derecho, que no parecía que fuera ortodoxo que no se valorase una experiencia como es la que se pueda haber prestado en un servicio sanitario de carácter privado", ha asegurado.

De esta forma, Monago ha remarcado que cuando uno se equivoca debe rectificar y no, como según ha expuesto, hace el consejero de Sanidad, José María Vergeles, que se escuda en "los sindicatos".

"No hay que hacer nada más que cumplir con las sentencias, con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura", ha indicado.

Al mismo tiempo, también ha afeado que el Ejecutivo regional haya vetado doce enmiendas parciales del PP al proyecto de presupuestos generales de la comunidad para 2018, con lo que se "hurta" la posibilidad de hablar de "temas que le interesa al conjunto de los ciudadanos".

De las doce enmiendas, seis estaban dirigidas al "desbloqueo, al reconocimiento y al pago" de la carrera profesional de los trabajadores de la administración general, del personal docente y del personal estatutario del Servicio Extremeño de Salud.

Por su parte, cuatro de esas enmiendas parciales vetadas iban encaminadas a "mejorar los derechos" de los profesores de la enseñanza concertada para "empezar a caminar" sobre la aspiración de equiparación salarial y de mejora de los niveles retributivos.

Asimismo, otra de las enmiendas perseguía la creación de un plan de regeneración económica de Campo Arañuelo, ya que, "tarde más o tarde menos", la Central Nuclear de Almaraz terminará su ciclo de vida útil y se debería estar preparados para ello, ha dicho.

Y, finalmente, la otra enmienda parcial vetada estaba dirigida a vetar el "tasazo de Fernández Vara", ya que se contempla una subida del entorno al 1 por ciento de los precios públicos en la región, a la que "se ha apuntado el socio del Grupo Socialista, el Grupo Podemos".

"El templo de la palabra tiene sordina, el templo de la palabra queda como un mero titular, porque ha habido veto de la Junta de Extremadura", ha criticado.

Finalmente, y preguntado por las quejas de algunas comunidades autónomas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el hecho de que, por no contar con presupuestos para 2018, se mantenían fijadas las cantidades de entrega a cuenta, Monago ha considerado necesario contar con el presupuesto.

"Hay que ser responsables, cuando se está en la oposición hay que ser responsable, y si uno quiere más dinero porque dice que ha mejorado la economía pero necesita el instrumento del presupuesto lo que no vale es votar en contra y luego quejarte de que no hay presupuesto", ha resaltado.

NEVADA EN LA AP-6

Por otro lado, y preguntado por la nevada en la AP-6, en la que quedaron atrapados ciudadanos, y por la gestión de la misma llevada a cabo, el presidente de los 'populares' extremeños ha resaltado que en esta situación debería haber una "responsabilidad compartida".

Así, ha llamado la atención sobre los ciudadanos que decidieron, a "pesar del aviso que es público y notorio", salir con su coche por la citada vía en medio de un fenómeno meteorológico adverso y también sobre los gestores de la autopista en cuestión, que deberían haber valorado cerrar o no la vía en función de los informes.

"No creo que sea para cargar sobre un colectivo o una entidad sola, yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida", ha remarcado José Antonio Monago.