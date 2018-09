Monago (PP) insta a Sánchez a dimitir por "plagiar" en su tesis doctoral como respuesta a lo que él mismo "sembró"

Publicado 14/09/2018 13:08:31 CET

BADAJOZ, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha instado a dimitir a Pedro Sánchez por "plagiar" en su tesis doctoral y en correspondencia con lo que el propio presidente del Gobierno "sembró" al poner "el listón muy alto".

"El señor Sánchez puso el listón muy alto y está recibiendo lo que él sembró; y por lo que ha salido ahora, salvo que él lo desmienta y lo acredite, ha plagiado", ha sentenciado Monago.

"¿Qué es lo que ha dicho él cuando en Europa se plagia? Que se dimite, pues ya sabe ¿Por qué dimitió Montón? Por plagiar ¿Qué ha hecho Sánchez? Plagiar...pues ya está", ha añadido.

Preguntado por este asunto durante un encuentro con los medios previo a su visita a la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica (Feciex) en Badajoz, Monago ha afirmado que "lo de la tesis de Pedro Sánchez es un lío". "Yo no sé si es de Pedro Sánchez o es de un señor que se lo ha hecho por lo que está saliendo ahí, eso habrá que determinarlo", ha apuntado.

"¿Plagiar qué es? Es incorporar como propio algo que no es propio sin citar las fuentes, así de claro, eso es plagiar ¿Ha plagiado o no ha plagiado? Pues con esa definición que yo le hago ha plagiado", ha determinado el líder del PP extremeño.

A este respecto, Monago ha señalado que se le ha hecho "la prueba del algodón" a la tesis de Sánchez "con un programa de no se qué" y, a su juicio, "eso ya es gana de querer justificar lo injustificable". Además, ha insistido en que "el listón lo ha puesto el señor Sánchez".

Igualmente, el 'popular' ha indicado que el presidente del Gobierno "tendrá que dar las explicaciones". "Yo espero que dé las explicaciones en las Cortes sobre este tema, pero bueno, él es el que estableció ese umbral en esta materia", ha incidido.

"Pero a mí me importa un pito la tesis de Sánchez, a mi me importan los extremeños", ha espetado Monago, quien se ha referido al posible cierre de la Central Nuclear de Almaraz, "que no hay programas para los regadíos", que "no se va a abrir el Hospital de Don Benito-Villanueva" o que la región es "líder en paro", entre otros asuntos.

Así, ha concluido con que "lo de Sánchez pues es un ruido que está muy bien, pero a mí no me importa tanto, la verdad".