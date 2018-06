La pasada primavera ha sido la más húmeda de los últimos 38 años en Extremadura

Publicado 22/06/2018 12:41:56 CET

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, Marcelino Núñez, ha presentado el balance climático de la pasada estación de la primavera, que arroja que ha sido la más húmeda de los últimos 38 años en la región y "muy fría", con una temperatura media 1,1 grados inferior a la media de referencia.

En rueda de prensa en la Delegación del Gobierno, Núñez ha explicado que el pasado trimestre ha sido calificado como "extremadamente húmedo" y ha concretado que las precipitaciones medias para toda la región han sido de 365 litros por metro cuadrado, "muy superiores" al valor de referencia situado en 150 litros, de manera que ha habido un superávit de 215 litros en promedio para toda Extremadura en un trimestre en el que las precipitaciones han representado un 243 por ciento del valor de referencia.

Así, el trimestre comprendido entre marzo, abril y mayo de 2018 ha sido el "más húmedo" del periodo de referencia entre 1981 y 2010, y también el más húmedo de los últimos 38 años, mientras que el año hidrológico entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de mayo ha sido clasificado como "normal" al haber registrado de media 584 litros frente a los 486 litros habituales.

TEMPERATURAS Y FENÓMENOS SIGNIFICATIVOS

Según los datos aportados por Marcelino Núñez, en Extremadura la temperatura media del trimestre comprendido entre marzo y mayo de 2018 ha sido de 13,5 grados, mientras que la temperatura media de referencia es de 14,6 grados, lo que implica que se ha registrado una anomalía negativa de 1,1 grados respecto al valor medio que permite clasificar este trimestre como "muy frío" y, en concreto, el quinto más frío del periodo de referencia.

En lo que a fenómenos más significativos de la pasada primavera, ha sumado a las tormentas registradas, algunas con granizo, que ha habido un "récord" de número días de precipitación con 43 días en Badajoz/Talavera la Real y 46 en Cáceres, respecto a lo cual ha puesto como ejemplo que la efeméride anterior fueron 40 días en el año 2000 y 43 en 1993, respectivamente.

También se ha registrado un "récord" de precipitación en el mes de marzo con 231,2 milímetros en Cáceres y de precipitación en primavera con 388,6 milímetros también en Cáceres. Ha agregado además que las temperaturas máximas de los 10 primeros días de junio han sido "muy bajas".

PREVISIÓN VERANO

De cara a los próximos días, el delegado territorial de la Aemet ha precisado que este sábado, día 23, las temperaturas máximas estarán por encima de 38 grados en algunas zonas y que será una jornada poco nubosa con nubosidad de evolución, sin descartar algún chubasco con tormenta en zonas de montaña del norte, así como con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso.

Sin embargo, el domingo 24, el lunes 25 y el resto de la semana estará poco nuboso o despejado con algunas nubes de evolución y las temperaturas serán "algo más bajas", 35 ó 36 grados, a partir del lunes pero sin grandes cambios.

Además, y para los próximos meses de julio, agosto y septiembre de 2018 en Extremadura, ha incidido en que, según los modelos experimentales, "afortunadamente" los pronósticos proporcionan una valoración de las anomalías de temperatura y precipitación respecto de un valor de referencia o normal, que en la actualidad es el correspondiente al periodo 1981-2010.

Así, hay una mayor probabilidad de que las temperaturas sean cercanas a los valores climatológicos del periodo de referencia 1981-2010 y de que las precipitaciones sean cercanas a los valores climatológicos.

"Parece que este verano no tendremos esas temperaturas tan altas de media, esperamos que las temperaturas estén en torno a los valores climatológicos, que quiere decir que lo más probable es que esté en la media y que es muy improbable que se salga de los valores medios, pero también puede ocurrir", ha vaticinado.

En este sentido, ha adelantado que Badajoz podría registrar 34 grados en julio de máxima, 34 en agosto y 30 en septiembre, y Cáceres 33 en julio, 32 en agosto y 28 en septiembre, aunque ha reconocido que la "media dice que una semana en julio, agosto, o casi dos semanas" habrá las habituales "olas de calor" que "es lógico que aparezcan".

No obstante, ha dicho que los modelos arrojan que si se dan esas semanas calurosas "tendrá que haber algo que la compense porque la temperatura media no puede ser muy alta" y "si no ocurre la temperatura debe andar en torno a la media".

A este respecto, ha considerado que ha sido un "año bastante caótico" un otoño, la estación más lluviosa, "muy seco", y una primavera "húmeda", y lo ha achacado a que "está comportándose un poco de libro" en lo que "dicen los expertos del cambio climático que ocurrirá" y que, en el caso de España, podría suponer que el periodo húmedo "va a ser más húmedo" y el seco "más seco y más largo".

A su juicio, "eso en Extremadura lo hemos comprobado" puesto que septiembre era un mes del otoño "y ya en los últimos años, los últimos 12 ó 15 años es un mes de verano porque apenas llueve". "Este año se está comportando conforme a lo que predicen los expertos que va a ser el clima del futuro", ha abundado.

Finalmente, Marcelino Núñez ha recordado que la principal actividad de la Aemet actualmente es el "apoyo" a la lucha contra incendios sacando boletines provinciales o comarcales diarios que se difunden en las protecciones civiles de la región.