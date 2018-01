Unai Sordo señala que "todas" las propuestas para "mejorar" el sistema de pensiones "merecen ser consideradas"

Publicado 10/01/2018 12:35:52 CET

MÉRIDA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha señalado este miércoles que "todas" las propuestas "encaminadas a mejorar la estructura de ingresos" del sistema de pensiones del país "merecen ser consideradas" y ha abogado por "recuperar los consensos" que "rompió el Gobierno" central en esta materia.

Unai Sordo ha dicho que el sistema de pensiones en España tiene que "responder" a la pregunta de si "quiere garantizar que con el gasto del 15 por ciento del PIB dentro de 25 años se pueda mantener un sistema de pensiones". Y ha añadido que "si la respuesta es sí", como defiende el sindicato, "hay que ver cómo se financia ese sistema de pensiones".

"Y por tanto todas las propuestas encaminadas a mejorar la estructura de ingresos del sistema merecen ser consideradas", ha dicho el líder nacional de CCOO, a preguntas de los medios en Mérida sobre la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de costear las pensiones con impuestos a la banca.

Al respecto, Unai Sordo ha añadido que le gustaría que "se especificara mejor qué tipos se quieren plantear" dentro de esta propuesta, así como "la repercusión que va a tener en la recaudación" y que se analice esta cuestión "en el Pacto del Toledo". "Y búsquense los consensos políticos necesarios", ha reclamado.

El líder de CCOO, quien ha participado en la capital extremeña en una asamblea con delegados sindicales, ha dicho que el sindicato lleva "mucho tiempo" planteando medidas para "mejorar los ingresos" del sistema de pensiones que están "cuantificadas" y "se pueden poner ya desde hoy encima de la mesa".

"RECUPERAR LOS CONSENSOS"

De este modo, ha abogado "por recuperar los consensos que rompió el Gobierno con la reforma del año 2013 para garantizar un sistema público y viable de pensiones" y ha considerado que este asunto es cuestión de "voluntad política".

Preguntado también por su opinión sobre medidas como que el Tesoro se plantee prestar 15.000 millones de euros a la Seguridad Social para el sostenimiento del sistema de pensiones, Unai Sordo ha señalado que estas son "medidas para salir de la coyuntura" que "van a tener costes" en el futuro, "con un mayor gasto".

Sordo ha defendido que "no hay que deteriorar los ingresos del sistema de pensiones, si no que mejorarlos" y ha insistido en que "ya hoy" se pueden tomar medidas que "mejorarían de forma importante los ingresos", como que "todos los gastos de Seguridad Social" del ministerio "vayan a los Presupuestos Generales del Estado y no se queden en la caja de las pensiones", ha explicado.

También ha sugerido medidas "a través del destope de las bases de cotización máxima" o, como se ha pactado, con la subida del salario mínimo interprofesional. "Sólo estas tres medidas ya en el 2018 podrían haber tenido efectos de reducción de más de la mitad del déficit que hoy tiene el sistema de pensiones", ha asegurado.

SITUACIÓN DE CATALUÑA

Por otro lado, preguntado por el acuerdo de ERC y JuntsxCat para iniciar la legislatura en Cataluña y que pasa por reinvestir al ex presidente Puigdemont, Unai Sordo ha dicho que dicho que "más importante que quién sea el presidente" de la Generalitat, al sindicato "interesa mucho más" la "dinámica política" del nuevo Govern, en el sentido de "no reproducir viejos esquemas de confrontación" para "no volver a llegar a un callejón sin salida".

"Nosotros ya dijimos que las elecciones habían dado un resultado; hay un Parlament constituido, a partir de ahora toca hacer un gobierno", ha señalado el líder sindical, quien ha añadido que "lógicamente cualquier persona que tenga sus derechos intactos puede ser presidente de la Generalitat".

En cualquier caso, ha apostado por "abrir un espacio de diálogo y de negociación política" que sirva para "reconducir el marco de autogobierno en Cataluña", donde ha indicado que "es evidente que hay un problema político de fondo", y que esto se haga "dentro" de la "legalidad".

"Un gobierno que defienda sus postulados, pero dentro de esa dinámica de diálogo y de negociación", ha defendido, para insistir en que "sería un mal camino" el "volver a dinámicas pasadas". "No sé si Puigdemont está en condiciones de ir a un escenario distinto del que ha ya transitado, en todo caso el tiempo dará y quitará razones", ha agregado.

COMPARECENCIA RODRIGO RATO

Finalmente, a preguntas de los medios por la comparecencia este pasado martes del ex presidente de Bankia Rodrigo Rato en la comisión del Congreso que investiga la crisis y el rescate, Unai Sordo ha dicho que las declaraciones del también ex presidente económico le han parecido "prepotentes".

En este sentido, el dirigente sindical ha dicho que cuando España ha sufrido una crisis "donde el sistema financiero y la gestión de algunos destacados dirigentes financieros ha tenido un papel demoledor" por "cómo ha afectado" esa crisis a la población, "lo menos que se puede pedir es un poco de humildad y un poco de respeto a las parlamentarios elegidos por la ciudadanía".

"Me parecieron unas declaraciones prepotentes", ha dicho Unai Sordo, quien ha considerado que hay que hacer también un análisis sobre "qué falló" en el sistema económico y financiero español para "provocar una enorme burbuja de endeudamiento en España" y "unas prácticas en las entidades financieras" que "han dejado muchísimo que desear".