El Códice Calixtino, en el registro de la memoria del mundo de la Unesco

Publicado 31/10/2017 18:51:28 CET

MADRID / SANTIGO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Códice Calixtino ha pasado a formar parte del registro de la memoria del mundo de la Unesco, según ha informado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La candidatura del Códice Calixtino de la Catedral compostelana, formulada por la Xunta de Galicia en el consejo jacobeo y apoyada por todos sus miembros, fue además ampliada por la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con la incorporación de todas las copias medievales del Liber Sancti Iacobi que se conservan en la Catedral de Santiago, en el Archivo de la Corona de Aragón, en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca, en la Biblioteca Nacional portuguesa y en la Biblioteca Nacional española.

El ministro Íñigo Méndez de Vigo ha celebrado que la Unesco incorpore, además de esta, las otras dos candidaturas presentadas por España en este registro.

Así, con la recomendación del Comité Consultivo Internacional del programa Memoria del Mundo, el Archivo General de Simancas, el archivo de Ramón y Cajal y el Códice Calixtino pasan a formar parte de este registro que incluye los testimonios documentales más importantes de la Historia de la humanidad.

La candidatura del 'Archivo General de Simancas' (The General Archive of Simancas: A document repository and an essential instrument of the Modern State for the government of the territories of the Spanish Monarchy), recoge todo el contenido documental de este archivo estatal. El Gobierno de España la presentó cumpliendo el acuerdo unánime adoptado por todos los partidos políticos en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados durante la pasada Legislatura.

La segunda candidatura, 'Archives of Santiago Ramón y Cajal and the Spanish Neurohistological School', propuesta por el Instituto Ramón y Cajal del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y elaborada por investigadores del mismo, incluye la totalidad del legado testamentario del aragonés, así como otros fondos documentales de discípulos como Pío del Río Ortega o Fernando de Castro entre otros.