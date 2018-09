Cursos de defensa personal y talleres, acciones contra la violencia de género que llegarán a 194 ayuntamientos gallegos

Publicado 12/09/2018 14:12:46 CET

López Abella reivindica las Mesas de Coordinación Interinstitucional como "fundamentales" para "atajar" esta "lacra" que afecta a las mujeres

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, ha presentado este miércoles las acciones programadas entre septiembre y diciembre de 2018 para los 194 ayuntamientos que integran la Rede de Entidades Locais contra A Violencia de Xénero, y que este año se amplían a 12, entre las que se incluyen exposiciones de arte y fotografía, talleres, charlas de concienciación, cursos de defensa personal y proyecciones.

Con los 194 ayuntamientos integrados en esta red, se aumenta en 28 el número con respecto al 2017, en el que había 166, según ha indicado la secretaria xeral de Igualdade, que también ha señalado que el coste de todas las acciones asciende a 200.000 euros y que el pasado año, en la edición anterior, participaron en su desarrollo 2.500 personas.

Durante el acto de presentación del nuevo programa de actividades, López Abella ha destacado que su objetivo fundamental es "buscar el rechazo social e institucional de la lacra que supone la violencia contra las mujeres, sensibilizando a la población y buscando su implicación y compromiso real contra la misma", con "fomento de modelos alternativos de convivencia basados en el respeto y en la igualdad".

Además, ha asegurado que este año se ha incrementado el número de acciones "gracias a la colaboración y coordinación entre el ámbito local y la Xunta de Galicia", vinculadas a la "prevención, información, formación y asistencia directa a las víctimas y a sus hijos", que "también son víctimas directas de la violencia machista". También ha resaltado que las actividades "no tendrán ningún coste económico para los ayuntamientos adheridos a la red".

En este sentido, ha indicado que las 12 acciones pretenden "llegar a todos los ayuntamientos adheridos a la red", que son el 62% de los existentes en Galicia, aunque "el objetivo siempre es que sean el 100%, los 313". Por ello, ha animado a sumarse a los municipios que aún no forman parte de la red. En la actualidad, los integrados son 72 en la provincia de A Coruña, 39 en Lugo, 41 en Ourense y 42 en Pontevedra.

Además, ha reivindicado a las Mesas de Coordinación Interinstitucional (MLC) como un "instrumento fundamental" para "trabajar con el protocolo de violencia de género" en la "mejora de la coordinación", necesaria para "atajarla en todas sus manifestaciones". Al respecto, ha apuntado que ya se consiguió que 58 entidades crearan estas mesas.

PRESIDENTE DE LA FEGAMP

Por su parte, el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, ha insistido en el trabajo realizado por las administraciones para "acabar con esta auténtica lacra", ya ha recordado que "probablemente todos los gallegos de menos de 35 años, durante la etapa escolar, estuvieron trabajando conceptos contra la violencia de género, lo que ha permitido que se avanzase mucho en este campo".

Así, ha indicado que "en los 90 las mujeres tenían un rol y los hombres otro, interiorizado por muchos años de existencia", sin embargo, "ahora hay un porcentaje amplísimo de niños que ya cambiaron completamente su percepción de persona", aunque "queda otro porcentaje, demasiado grande, sobre el que hay que seguir trabajando". "Por mucho que se haga en la escuela, en los ayuntamientos o en la Administración autonómica tiene que ser la propia sociedad la que se revele contra esto", ha aseverado.

TALLERES, CURSOS DE DEFENSA PERSONAL Y TEATRALIZACIONES

Así, se presentan los talleres educativos para niños y adolescentes, preferentemente expuestos a situaciones de violencia de género, bajo el título 'Violencia de xénero e o novo contexto dixital', centrados en el conocimiento y prevención de las nuevas formas de violencia que surgen en el contexto digital --ciberviolencia de género, 'grooming' o 'sexting'--. "Es casi una obsesión para nosotros trabajar en este ámbito con instrumentos tecnológicos al alcance de los niños, para que sean críticos y los sepan usar", ha asegurado López Abella.

Otra de las acciones se centra en la prevención de situaciones de violencia de género con un curso de defensa personal y de autocapacidades para mujeres y jóvenes, centrado en el entrenamiento físico y psíquico para crear protocolos de actuación ante diversas situaciones. El curso estará impartido por monitores especialistas en defensa personal e integrantes de la Federación Galega de Loita.

A ellas se suma el espectáculo lúdico-musical y pedagógico de Teatro Chévere 'I'll be Watching You' II ('He de estar vigilándote' II), que analiza los roles de género que transmiten las canciones de temática amorosa. Al respecto, la secretaria xeral de Igualdade ha explicado que "a veces se lanzan canciones que son machistas y lesivas para la dignidad de las mujeres".

EXPOSICIONES, ASESORAMIENTO FAMILIAR Y PROYECCIONES

Asimismo, también se platean dos exposiciones sobre esta temática, por un lado 'Á Violencia de Xénero... Dille NON!", muestra gráfica ilustrada dirigida a ayudar a los jóvenes a reconocer, identificar y rechazar conductas sexistas y nocivas en sus relaciones; y, por otra, 'Cartas de Amor', exhibición gráfica de ilustraciones de diversos artistas sobre violencia de género y juventud, acompañada de un taller práctico explicativo de la muestra.

Por su parte, la exposición fotográfica 'Express-Arte' dará una perspectiva desde diferentes realidades desde el arte, creada en el marco del programa de inserción laboral para víctimas de violencia de género e impulsado por la Asociación de Xóvenes Emprendedores Lucenses (AXEL).

En esta línea, se plantea un programa de asesoramiento y terapia familiar con niños que sufriesen de manera directa o indirecta violencia de género, algo que, tal y como ha apuntado López Abella, se trata de una actividad "muy demandada", ya que "los niños quedan absolutamente destrozados igual que sus madres, y hay que trabajar con ellos para evitar que esas situaciones que vivieron no repercutan en otras conductas a lo largo de su vida, para que se rehagan".

Además, también se contempla entre las actividades para este 2018 la proyección del cortometraje 'Miña', y la charla-debate con profesionales que abordará la cuestión de la violencia de género en el ámbito vecinal. La historia que narra transcurre en una escalera de vecinos y se basa en el asesinato de una mujer hace pocos años, en el que una joven de 25 años que pide ayuda en el portal de su casa no es escuchada por nadie y acaba allí asesinada por su expareja.

CHARLAS INFORMATIVAS, VISITAS Y FORMACIÓN DE PERSONAL

A modo de refuerzo, se darán diversas charlas informativas sobre violencia de género, a cargo de personal del Centro de recuperación integral para víctimas de violencia de género, sobre las consecuencias de esta violencia en las mujeres y en los niños, así como sus pautas de abordaje. A ellas se suman las conferencias sobre agresiones sexuales y violencia sexual, a cargo de personal especializado.

Se contempla, además, la visita a las instalaciones del Centro de Recuperación Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero por parte del personal de los ayuntamientos --CIM y servicios sociales, entre otros--, junto a una reunión técnica entre profesionales. El coste del traslado a esta ubicación será asumido por el ayuntamiento.

Finalmente, se dará formación a ese personal de los ayuntamientos, en el marco del impulso de las Mesas de Coordinación Interinstitucional frente a la violencia de género (MLC), para que sepan como constituir una MLC y para impulsar su funcionamiento, en caso de que ya estuviese creada, por lo que se ha presentado también el 'Manual para a dinamización das MLC 2018'.