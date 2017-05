El PSOE de Pontevedra estará representado en el Congreso Federal por 16 delegados afines a Pedro Sánchez

Actualizado 28/05/2017 14:48:13 CET

El sector 'susanista' de la provincia renuncia a presentar candidatura tras fracasar el intento de realizar una lista de delegados que reflejase el resultado de las primarias

El sector de afines al vencedor de las primarias del PSOE, Pedro Sánchez, se ha hecho con los 16 puestos de delegados que representarán a los socialistas de la provincia de Pontevedra en el Congreso Federal del próximo mes de junio.

Gonzalo Caballero encabeza la lista de delegados del PSOE de Pontevedra, seguido por Maica Larriba y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, en tercer lugar. Marta Freire de Moaña y el alcalde de Pontecaldelas, Andrés Díaz, completan los cinco primeros puestos.

Finalmente, el sector que apoyó a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en las primarias del pasado 21 de mayo decidió no presentar candidatura a la delegación pontevedresa luego de fracasar el intento de elaborar una lista que reflejase el resultado de las votaciones en la provincia de las elecciones a la Secretaría General del PSOE.

Según fuentes consultadas por Europa Press, los afines a Díaz, alineados con el alcalde vigués, Abel Caballero, decidieron retirar su propuesta y no participar en las votaciones. La elección de Gonzalo Caballero como cabeza de lista para la candidatura consensuada provocó que los 'susanistas' decidiesen romper con las negociaciones.

De este modo, la única lista presentada recibió 116 votos a favor y 27 en blanco. Completan la lista de 16 delegados de Pontevedra: Digna Lía Rodríguez, Nicolás González, Verónica Tourón, Eduardo Reguera, María Pérez Martínez, Jorge Luís María López, Rosa María Otero Carballo, Raimundo Calviño, Violeta Lois, José Vence y Juliana Dios Barreiro.

GONZALO CABALLERO

En declaraciones a Europa Press, Gonzalo Caballero ha indicado que se buscó "la integración hasta el último momento" pero "los que derribaron a Pedro (Sánchez) anteriormente planteaban un veto" hacia su persona. "Nuestra delegación considera que no se puede hacer futuro con vetos", ha apostillado.

Así, ha llamado a estar "a la altura de las circunstancias", al tiempo que ha invitado a "los cargos públicos institucionales" del PSOE de Pontevedra a "entender" la "nueva etapa" abierta en el partido. "Fallan los que no entienden el mensaje de la militancia por el cambio", ha incidido.

'SUSANISTAS'

Por su parte, el portavoz del PSOE de Vigo, Carlos López Font, --afín a Susana Díaz-- ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que la intención del sector 'susanista' fue que "hubiera un acuerdo" para reflejar el resultado de las primarias en una lista de consenso.

Sin embargo, el acuerdo para elaborar esta lista conjunta no pudo alcanzarse por, según López Font, las "intransigencias" de los 'pedristas', por lo que decidieron apartarse y no presentar una propuesta propia con la intención de no generar "división".

Y es que, según López Font, "los que perdieron en Vigo" no pueden "ser referencia" la delegación de los socialistas de la provincia en el Congreso Federal, en alusión a Gonzalo Caballero, cuya elección como cabeza de lista no fue aceptada por los partidarios de Susana Díaz.

No obstante, ha defendido que "no era cuestión de nombres" y que este sector no ha vetado "a ninguna persona". Por ello, ha continuado, pese a los "muchos intentos" y frente a "la inflexibilidad total hasta el último momento" de los 'pedristas', el sector más cercano al alcalde vigués ha decidido apartarse del proceso de elección de delegados.

"No queremos que haya división y por eso salimos y no participamos en las votaciones", ha declarado López Font.