Constructores "discrepan" con el Govern en los motivos de la siniestralidad y piden vigilar a la competencia desleal

El presidente de la Asociación de Constructores de Baleares, Eduardo López, ha asegurado que existen "discrepancias" con la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria en los motivos de la siniestralidad laboral en el sector y ha pedido más vigilancia a la competencia desleal que no cumple con la normativa.

Así lo ha manifestado este miércoles López tras reunirse con el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, quien ha realizado un balance "positivo" del encuentro y ha resaltado que se deben de tomar una serie de medidas, como el aumento de formación e instaurar una cultura en prevención laboral.

"Creemos que un motivo del índice tan alto es que nuestros trabajadores están menos cualificados que otros trabajadores del país. Tenemos una temporalidad dentro de nuestro sector que nos lleva a ello y como conclusión tenemos que hacer un esfuerzo grande en cuanto a protecciones colectivas", ha afirmado el presidente.

En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de implementar cursos y charlas formativas para conseguir una mayor conciencia del sector, que se traduzca en un índice menor de siniestralidad laboral. "Somos un sector de riesgo y por eso hay que extremar las precauciones", ha añadido.

Sobre el aumento de inspecciones, López ha manifestado no estar "preocupado" aunque ha resaltado que pese al aumento de inspecciones "no ha habido menos accidentes", por lo que "no está ligado" y ha insistido en que "hay que vigilar al que incumple".