La plataforma 'Mos Movem!' llega a Mallorca "para luchar contra el requisito del catalán en la sanidad pública"

Publicado 14/01/2018 18:13:34 CET

Los voluntarios mallorquines convocan una manifestación en febrero

PALMA DE MALLORCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma menorquina 'Mos Movem!' ha llegado a Mallorca para "luchar contra el requisito del catalán en la sanidad pública de Baleares".

Se trata de "un grupo apolítico, que está en contra de la 'catalanización' de las Islas" y que tiene como objetivo "paralizar el decreto del Govern que exigirá a los profesionales sanitarios que el catalán sea un requisito y no un mérito", según ha explicado el movimiento en un comunicado.

Desde 'Mos Movem!' han acordado con los voluntarios de Mallorca una serie de acciones a desarrollar "para movilizar el máximo de usuarios y profesionales". De este modo, se llevará a cabo en febrero una primera manifestación en Mallorca bajo el lema 'Las lenguas no curan, por una sanidad sin fronteras lingüísticas'.

Asimismo, han expresado que en las Islas "no se habla catalán, sino menorquín, mallorquín, ibicenco y formenterense"; y han aclarado que esta plataforma "no va en contra del catalán", sino que creen que "debe ser un mérito y no un requisito injusto, innecesario y excluyente que ha sido impuesto políticamente".

"Las lenguas no curan y lucharemos con sentido común para tener profesionales sanitarios independientemente de su procedencia", ha concluido el movimiento.