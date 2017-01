Las convocantes cifran en más de 500.000 las asistentes a la Marcha de Mujeres sobre Washington

Actualizado 21/01/2017 21:19:24 CET

WASHINGTON, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma organizadora de la Marcha de Mujeres sobre Washington ha cifrado ya en más de 500.000 las participantes en esta gran manifestación convocada al día siguiente de la toma de posesión de Donald Trump para reivindicar los derechos de las mujeres. La cifra desborda las previsiones de las convocantes, que esperaban unas 200.000 asistentes.

Otro dato lo aporta el Metro de Washington D.C., que informa de que se han producido 275.000 viajes hasta las 11.00 horas, hasta ocho veces más que en un sábado corriente y supera incluso a las cifras de un día laborable.

Además, supone un incremento significativo con respecto al día de la toma de posesión de Trump, cuando se registraron 193.000 viajes a la misma hora. El Metro de Washington informa igualmente de que casi todos los aparcamientos de vehículos de los finales de línea están a punto de llegar al límite de su capacidad.

La excandidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ha dado su apoyo a los asistentes a través de su cuenta de Twitter. "Gracias por marchar, por defender y por hablar de nuestros valores. Más importantes que nunca. Creo sinceramente que siempre seremos 'Más fuertes juntos'", ha señalado.

.

Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch . Important as ever. I truly believe we're always Stronger Together.

También ha respaldado la marcha el senador Bernie Sanders, candidato a la nominación presidencial del Partido Demócrata. "No vamos a lograr nuestros objetivos si tratamos la democracia como si fuera un deporte de espectadores mientras otros la practican. No lo harán. El futuro está en nuestras manos", ha tuiteado.

We won't achieve our goals if we treat democracy as a spectator sport, hoping others will do it. They won’t. The future is in our hands.