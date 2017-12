Erdogan dice que Al Assad es un "terrorista" y que la paz no llegará con él en el poder

Publicado 27/12/2017 16:14:03 CET

TÚNEZ, 27 Dic. (Reuters/EP) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este miércoles que el mandatario sirio, Bashar al Assad, es un "terrorista" y que las conversaciones de paz no pueden continuar con él en la Presidencia siria.

"Al Assad es indudablemente un terrorista que ha realizado terrorismo de estado", ha afirmado Erdogan, en una rueda de prensa junto a su homólogo tunecino, Beji Caid Essebsi, en Túnez.

"Es imposible continuar con Al Assad. ¿Cómo podemos afrontar un futuro con un presidente sirio que ha matado a cerca de un millón de sus ciudadanos?", ha planteado el jefe del Estado turco.

Aunque el Gobierno turco ha reclamado en varias ocasiones la salida de Al Assad, en los últimos tiempos ha centrado su atención en Siria en la amenaza de los terroristas y los milicianos kurdos, a los que considera aliados del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)

A pesar de sus diferencias con Rusia e Irán, Turquía ha trabajado con estos dos países en la búsqueda de una solución para la guerra de Siria. Los tres países llegaron a un acuerdo para crear zonas de distensión en Siria para reducir los combates entre los rebeldes y las fuerzas del Gobierno en la provincia de Idlib.

"No podemos decir que Al Assad lo gestionará. Es imposible para Turquía aceptarlo. El norte de Siria ha sido entregado como corredor del terror. No hay paz en Siria y esta paz no va a llegar con Al Assad", ha asegurado el mandatario turco.