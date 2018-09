Antenistas temen que la falta de previsión deje a "algunos" sin ver la televisión en Madrid y Barcelona tras el 'apagón'

Actualizado 27/01/2010 19:17:03 CET

Denuncian un "incremento notable" de empresas 'piratas' que se ofrecen a adaptar las antenas más barato, pero lo hacen mal

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Director Gerente de la Federación de Instaladores de Telecomunicaciones (Fenitel), Miguel Angel García, advirtió hoy de que algunas personas se quedarán por unos días sin ver la televisión en Madrid y Barcelona tras el 'apagón analógico' si no aumenta antes de abril la demanda para adaptar a la TDT las antenas de los edificios.

García explicó a Europa Press que en los municipios más grandes como Madrid y Barcelona, en donde previsiblemente se 'apagará' la señal analógica antes del 4 de abril, "no hay una demanda suficiente" de adaptación de antenas, lo que "preocupa" a los antenistas, ya que en un mes no se puede hacer todo el trabajo que falta.

"Si alguien aún no se ha adaptado que no espere a mañana, que no espere a última hora porque van a tener problemas", pronosticó García, quien se quejó de que "la gente tiene mucha prisa en el último momento", pero las empresas encargadas de adaptar las antenas tienen un personal limitado y "no se puede atender a todos a la vez".

En este sentido, insistió en que pese a que el 2009 se cerró con más de un 80 por ciento de edificios adaptados a la TDT en Madrid y Barcelona, todavía queda un 10 o un 15 por ciento sin adaptar en esa zona y "eso en un mes no se puede hacer". Así, explicó que en los municipios en que ya han 'apagado' la señal analógica se han producido "una avalancha de actividad puntual" tras el cese de emisiones y "hay gente que durante unos días no ve la televisión".

INCREMENTO DE ANTENISTAS 'PIRATAS'

Por otro lado, afirmó que a los miembros de Fenitel les "preocupa muchísimo el incremento notable" de empresas no autorizadas por el Ministerio de Industria que por menos dinero adaptan las antenas para la TDT, pero lo hacen mal, de forma que generan "un doble coste para el usuario" que primero les paga a ellos y luego a una empresa autorizada.

"Tocan la antena sin saber y la estropean más de lo que la adaptan", afirmó García. En este sentido, aconsejó que se pregunte a las empresas si forman parte del registro de compañías autorizadas por Industria antes de contratarlas, que son las que tienen "capacidad legal" para adaptar la antena y además son quienes saben hacerlo.