CCOO y UGT se manifiestan para romper "el muro de silencio" que rodean las muertes en accidente de trabajo

Publicado 18/09/2018 13:13:57 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miembros de UGT y CCOO se han concentrado esta mañana en Cibeles para mostrar su repulsa con los últimos casos de accidentes laborales muy graves y mortales y para "romper el muro de silencio que muchas veces rodea a estas muertes".

El pasado viernes un trabajador 30 años perdió la vida sepultado bajo 1.800 kilos de sacos de cemento que le cayeron desde una altura de más de 20 metros. Ese mismo día otro siniestro dejó grave a un trabajador de 35 años cuando estaba descargando un camión y se le cayó encima de una pierna un toro mecánico en unos almacenes en Getafe.

Las dos sindicatos han querido trasladar su apoyo y solidaridad a las familias y compañeros tanto del trabajador fallecido como del herido, "y decir muy claro que en todos y cada uno de los accidentes vamos a estar al lado de las víctimas y de sus familiares y amigos para acompañarles y para exigir justicia, porque son muertes que se habrían podido evitar".

"Por ellos y por todas las personas que pierden la salud y la vida en el trabajo volvemos a estar hoy aquí, en las puertas del Ayuntamiento de la capital para visibilizar este drama y hacer que la sociedad sea consciente de esta realidad, con el objetivo claro de generar concienciación ciudadana contra esta lacra que en nuestra comunidad ya se ha cobrado 51 vidas, cifra que es inasumible. Tampoco podemos olvidarnos de los trabajadores que han sufrido un accidente grave y que tienen que seguir sus vidas con secuelas que en muchos casos quedan invisibilizadas y olvidadas por la sociedad. Tenemos que darles voz, tenemos que hacerlos visibles y que no se olviden para prevenir que esto no vuelva a ocurrir", señalan.

Detrás de estas muertes está la precariedad, la intensificación de los ritmos y las cargas de trabajo, la desregulación de las relaciones laborales que ha generado la reforma laboral, pero tampoco tenemos que olvidar las conductas irresponsables de algunos empresarios.

CCOO y UGT de Madrid exigen a los empresarios que cumplan con su responsabilidad, que cumplan con las leyes "y no pongan en riesgo la salud y la vida de los trabajadores". "Vamos a seguir exigiendo a las administraciones que extremen las medidas de control y se refuercen los instrumentos necesarios para este control como la Inspección de Trabajo, el IRSST o la Fiscalía de siniestralidad de Madrid",s eñalan.

Así, consideran que es hora de que la sociedad madrileña "condene cada uno de estos accidentes" y que se hable de la importancia de hacer cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la mejora de las condiciones laborales.

"No valen excusas, es responsabilidad de todos el exigir a los empresarios que la salud en el trabajo es lo primero, que todas las muertes son terribles e injustas y que no estamos dispuestos a resignarnos. No es posible tener una sociedad decente si el trabajo no es digno, y el trabajo no puede ser digno si nos lleva a la muerte", apuntan.