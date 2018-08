Exalcalde de Arroyomolinos apunta a una "persecución mediática" y que se le incrimina "por ser referente y buen gestor"

Publicado 14/08/2018 14:52:28 CET

"No quería agarrarme al sillón, no tengo ningún apego, lo exigió mi partido", ha afirmado

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Arroyomolinos --que dimitió días después de conocerse que estaba implicado en la operación de la Fiscalía Anticorrupción 'Enredadera'--, Carlos Ruipérez, ha expresado que se ha producido una "persecución mediática" contra él y que se le ha incriminado "por ser un referente y ser un buen gestor".

Tras la investidura del nuevo alcalde (también de Ciudadanos), Andrés Martínez Blanes, su predecesor ha afirmado que se han dicho "barbaridades y mentiras" en relación a su implicación en este caso.

Durante la toma de posesión el nuevo alcalde ha agradecido a Ruipérez su gestión. Por su parte, el exregidor le ha definido como "la persona más adecuada, pausada, muy inteligente, que puede dar continuidad al proyecto".

Sobre la situación que ha llevado a esta investidura --que se ha logrado con los apoyos de Arroyomolinos Sí Puede, el Partido Independientes y ediles no adscritos-- el exalcalde ha afirmado que "las circunstancias son excepcionales. "No quería agarrarme al sillón, no tengo ningún apego, lo exigió mi partido", ha afirmado.

Del mismo modo, ha apuntado que se centrará en defenderse de las acusaciones (aún no ha declarado en sede judicial) que han motivado su salida y que cuando "esté todo aclarado", él podrá decir "cosas" respecto de otros partidos.

Igualmente ha añadido que "es posible que tenga cosas que contar". "Las cosas a su debido momento, hay que ser prudente, máxime cuando se da una situación como la que ha acontecido", ha declarado a los medios.

La macrooperación 'Enredadera' llevada a cabo a principios del pasado julio por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional dejó un balance de 16 municipios de la Comunidad de Madrid afectados y varios detenidos, entre ellos Ruipérez.

Ruipérez hizo oficial su renuncia como concejal de Ciudadanos ante el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el 27 de julio, donde defendió su "honestidad".

Anteriormente, ya había anunciado su dimisión el pasado 13 de julio, una semana después de haber sufrido un problema cardiaco por el que fue intervenido en el Hospital Clínico San Carlos, después de que se conociera su implicación en esta macrooperación contra la corrupción.

En este sentido, ha afirmado que se encuentra mejor de salud y que ahora tiene que "lavar" su honorabilidad.