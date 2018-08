Los regantes trasmiten al delegado su malestar con las tarifas del trasvase Tajo-Segura

Publicado 13/08/2018 15:32:16 CET

Piden la revisión de tarifas del trasvase, subvenciones al agua desalada y recuerdan la importancia de Pacto Nacional del Agua

MURCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los regantes han mostrado este lunes al delegado del Gobierno, Diego Conesa, su malestar "generalizado" con las tarifas del trasvase Tajo-Segura, así han solicitado al delegado su revisión, "para empezar a ver una salida a ese atolladero que está estrangulando las posibilidades económicas de buena parte de las Comunidades de regantes y por ende, de los agricultores".

Además han solicitado conocer cuál será la aplicación de las exenciones prometidas del canon cuando no se use esta infraestructura, pues "los agricultores siguen pagando religiosamente un agua, muy costosa, que podría situarse entorno a 25 céntimos el metro cúbico" cuando termine la campaña.

Otras de las reivindicaciones, según ha detallado el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, que ha agradecido la labor realizada por el delegado para que los agricultores murcianos "disfruten" ahora del trasvase de agosto, es que se avance "en algo tan necesario" como un Pacto Nacional del Agua.

Los regantes también han reivindicado subvenciones al precio del agua desalada, a fin de que "sea un recurso disponible para todas las comunidades de regantes del Sindicato" y "empiece a funcionar con cordura".

BUSCAR OTRAS SOLUCIONES Y SER CONSCIENTES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El delegado se ha comprometido a trasladar estas reivindicaciones al Gobierno de España, según ha afirmado tras la reunión con el Scrats, que estaba programada hace semanas aunque ha coincidido con la aprobación hace unos días del trasvase de 20 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para el mes de agosto.

"Han pasado ya muchos años y guerras con el tema del agua que no han solucionado nada; hay una realidad evidente, que es el cambio climático", ha señalado y tras mencionar el Pacto Nacional del Agua, ha invitado a la oposición a "poner encima de la mesa" un documento que garantice una estabilidad.

Ha recordado que la cuenca del Segura es la que más reutiliza, un 84 por ciento, y ahorra en materia de agua, con el 85 por ciento de las explotaciones agrarias con riego por goteo; "fortalezas que debemos vender por parte de todos los agentes" más allá de la Región.

Sobre el último trasvase aprobado por el Gobierno, ha incidido en que "la realidad y los datos son tozudos", además, "no se nos puede olvidar que hemos estado once meses sin trasvase y un cambio climático que está ahí". Una situación que puede volver a ocurrir, ha aventurado, "más pronto que tarde", por eso "estamos centrados en buscar una garantía de suministro".

"Estamos centrados en buscar soluciones que tendrían estar hace mucho tiempo, no titulares, y que a fecha de hoy no lo están", ha subrayado, por lo que "no van a encontrar en este delegado nada que sea buscar enfrentamientos con nadie, ni de la Región ni fuera", ha concluido Diego Conesa.