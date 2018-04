Echenique cree que a los independentistas se les ha ido de las manos el 'procés': "Están en una deriva propagandística"

Actualizado 01/04/2018 11:23:41 CET

También denuncia la "irresponsabilidad" del Gobierno, al que acusa de "utilizar a la Policía y los jueces" para combatir el 'procés'

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha exigido a las formaciones independentistas que se pongan de acuerdo para formar un Gobierno efectivo cuanto antes, y abandonen la "deriva propagandística" y la "lucha de poder" en la que, a su juicio, entraron "hace bastante tiempo, prometiendo a sus votantes cosas que sabían que no podían cumplir".

"Esto es una forma nefasta de hacer política", ha criticado Echenique en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha reconocido que el procés se les ha ido "completamente" de las manos. "Se han dedicado a la propaganda política en vez de a gobernar y a hacer medidas positivas para la ciudadanía catalana", ha lamentado.

El dirigente 'morado' ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de comportarse "de manera enormemente irresponsable" al apostar por el "enfrentamiento" en su estrategia para dar respuesta al conflicto catalán. No obstante, de igual modo ha cargado contra los independentistas por actuar también de forma "irresponsable", al estar más centrados en la "lucha de poder" que están librando internamente que en gobernar para los catalanes.

En esta línea, Echenique ha criticado el empeño de Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP por mantener abierta la posibilidad de investir al líder del PDeCAT y expresidente catalán, Carles Puigdemont, a pesar de su situación judicial. "Perseguir por todas las vías la investidura del señor Puigdemont, más allá de lo que uno piense, no parece que vaya a ayudar a que pueda haber un Gobierno pronto en Cataluña", ha afirmado.

"Lo exigible a los partidos que han ganado las elecciones en Cataluña es que se pongan a trabajar para formar un Gobierno", ha enfatizado. "Los catalanes se merecen que haya un Gobierno del color que sea que pueda empezar a poner en marcha políticas sociales y para revertir sus problemas vitales, que son muy parecidos a los que tiene el conjunto de los españoles", ha ahondado.

"Ya está bien de tanta lucha de poder y de tanta propaganda política. Alguien debería ponerse a gobernar en algún momento", ha reiterado, al tiempo que ha señalado es "bastante obvio" que son los partidos independentistas, con mayoría en el Parlament, los que deben formar Gobierno.

MANTIENE EL VETO A CONVERGÈNCIA

De este modo, ha reafirmado que sus socios catalanes, la candidatura Catalunya en Comú-Podem en la que concurrió Podemos, se van a centrar en "hacer de oposición" y no van a ayudar con sus votos a que salga adelante un Gobierno independentista en el que esté la antigua Convergència, "un partido corrupto" y defensor de la "austeridad", según Echenique.

El 'número tres' de Podemos ha ido más allá y ha responsabilizado a CDC de haberse "montado en la ola del independentismo" para evitar que la "ola de indignación" que se generó con el movimiento 15-M y sus casos de corrupción se los "llevaran por delante". "Se montaron en esa ola independentista, y por eso el procés tiene tanto de propaganda", ha argumentado. "Y cuando algo tiene buena parte de propaganda, tiene poco de coherencia", ha apostillado.

"Ya planteamos que sería bueno romper esos bloques pero sinceramente creo que los números no dan. Sería buena idea que pudiera haber gobierno progresista en el que a lo mejor estuviera el PSC y ERC y nosotros, seguramente sí, pero con esos votos no llegamos a investir un presidente", ha explicado.

Eso sí, del mismo modo que ha cargado contra los independentisas, Echenique ha criticado también con dureza la estrategia del Gobierno del PP, al que ha acusado de estar utilizando "a la Policía y los jueces" para hacer frente al procés.

"EXCESOS" DE LA CAUSA JUDICIAL CONTRA EL PROCÉS

Según Echenique, la prueba del "exceso" que, a su juicio, "ha habido en toda la causa contra el independentismo" es el procesamiento por desobediencia del diputado de Catalunya En Comú Joan Josep Nuet. "Se ha excedido tanto la acción del Gobierno y la Judicatura que ha llegado a implicar a personas que son contrarias al procés", ha asegurado.

"Este caso sirve para entender los excesos de esta estrategia del PP utilizando la Policía y los jueces para ir contra muchísima gente en Cataluña, independentista o no, como el compañero Nuet", ha lamentado Echenique, quien también ha cargado en concreto contra el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el procés, Pablo Llarena. "Me sorprende su capacidad como psicólogo", ha ironizado sobre el juez.

A su juicio, la "venganza o el descabezamiento de un proceso político" que reclaman "el PP, Ciudadanos, Vox o la Falange" no es una vía útil para solucionar el conflicto catalán. "Creo que en democracia los procesos políticos se acaban cuando la gente quiere que se acaben, no cuando mandas Policía o jueces a encarcelar a líderes. Creo que el pueblo catalán poco a poco se va dando cuenta de que lo que le habían contado los partidos independentistas no era verdad, eso puede poner fin al procés", ha apuntado.

"No se dan cuenta de que encarcelar a personas a las que han votado millones de ciudadanos no sirve para solucionar un problema político, sino que echa gasolina la fuego y empeora la situación. Este análisis es obvio, y cada vez lo comparte más gente", ha asegurado.

Eso sí, Echenique también ha señalado que para resolver el conflicto catalán, es clave, a su juicio, que Rajoy dimita, porque "es un presidente que está empujando a un territorio fuera de España". "Rajoy lo que tiene que hacer es irse a su casa", ha zanjado.