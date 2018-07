Pablo Casado: "No podemos seguir arrastrando los pies toda una semana para pensar quién quiere liderar el partido"

Actualizado 18/06/2018 15:29:41 CET

Dice que quiere presidir el PP para "recuperar la honestidad" y volver a captar a jóvenes y los que apoyaron a Cs

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que presentará el próximo miércoles formalmente su candidatura a presidir el PP porque quiere "recuperar la honestidad y la eficacia en la gestión como seña de identidad", y volver a captar a los votantes jóvenes, así como aquellos que apoyaron a Ciudadanos (Cs) en los últimos comicios. Para ello, quiere reivindicar los principios y valores "de siempre" del PP con el objetivo de "revitalizar al mejor partido de España".

En declaraciones ante la sede del PP, poco antes de que arranque formalmente el plazo para presentar candidaturas a liderar el partido ante el congreso extraordinario de julio, Casado ha admitido que ha dado este paso ante el silencio de algunos pesos pesados en el partido, que no se han pronunciado en estos últimos días. Según ha dicho, no pueden dar el mensaje a los afiliados de que "nadie quiere liderar" el PP, algo que para el constituye uno de los "mayores honores".

"Yo sí quiero presidir el PP. Y si creo que no hay que esperar a que venga el futuro sino que hay que salir a conquistarlo. No podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana para pensar quien quiere liderar un partido que es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático español", ha aseverado, para añadir que la política "no es un maratón" sino una "carrera de relevos".

A renglón seguido, Casado ha indicado que ha estado esperando estos días a ver "si alguien ofrecía un proyecto mejor" y en que se "sintiera representado". "Y por eso he decidido dar ese paso, arrimar el hombro en un momento en que hay muchas dificultades por delante, a nivel electoral y de organización interna del partido. Creo que tengo esa experiencia, ambición e ilusión", ha aseverado, para subrayar que se lleva "bien" con las distintas sensibilidades del PP.

Es más, el responsable de Comunicación del PP ha dicho que "nadie" le podrá echar en cara que no "da la cara" como ha hecho estos dos últimos años en las "peores noches electorales" y compareciendo ante la prensa para defender "la honorabilidad del partido frente a traidores que no conocía ni había visto".

REIVINDICA A AZNAR Y A RAJOY

Casado --diputado por Ávila, 1981-- ha reivindicado tanto al expresidente José María Aznar como a su sucesor, Mariano Rajoy. "He tenido la suerte de trabajar con las dos ultimas personas que han llevado al PP a lo más alto y sobre todo enarbolando principios y valores y los programas que hacían falta para todos los españoles", ha manifestado.

En este punto, ha revelado que antes de anunciar su candidatura ha contactado con Rajoy, con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el coordinador Fernando Martínez-Maillo, y sus "compañeros" vicesecretarios. Sin embargo, no ha respondido --ante las preguntas de la prensa-- si también ha conversado con Aznar o con otros posibles candidatos a liderar el partido como Alberto Núñez Feijóo y Soraya Sáenz de Santamaría.

LIDERAR "LA ESPAÑA DE LOS BALCONES"

El diputado abulense ha dicho que a partir de ahora el PP tiene que "liderar" el debate y, de hecho, ha afirmado que se presenta al cónclave como una persona que quiere liderar "la España de los balcones", poniendo en valor a aquellos ciudadanos que sacaron una bandera de España en sus casas ante el desafío independentista catalán.

El responsable de Comunicación del PP ha asegurado que él quiere representar un proyecto que "no es personal" y ha anunciado que este mismo martes se presentará con un "equipo renovado", pero "orgulloso" de lo que ha significado el PP. "Es un equipo en el que caben todos, pero hay espacio para mucha gente", ha enfatizado.

En este sentido, ha explicado que quiere dirigirse a aquellos electores que han sentido que han perdido la confianza en el PP y "recuperar a esa gente que se fue a otros partidos" como Ciudadanos o Vox. También ha apostado por "recuperar la base electoral de los jóvenes" pero apoyado en la "experiencia" para lanzar un proyecto "renovador" pero "integrador".

Casado ha explicado que quiere recuperar a esos votantes con "los principios de siempre", como la libertad individual y económica; la defensa de la unidad de España, la familia y la seguridad; la lucha contra el terrorismo y la defensa de las víctimas. "Somos el partido que tiene que recuperar la honestidad y la eficacia en la gestión como seña de identidad para todos los administrados", ha apostillado.

"SOY EL CANDIDATO DE LOS AFILIADOS Y MILITANTES"

El responsable de Comunicación de PP ha dicho que quiere "reconectar" con los afiliados del PP y "volver a revitalizar al mejor partido de España". "Estoy orgulloso de este partido pero lo que quiero es renovar lo que se pueda mejorar y hacerlo con los mejores", ha afirmado, para definirse como "el candidato de los afiliados y militantes".

Casado ha señalado además que presenta una candidatura "en positivo" y que en los próximos días empezará a recorrerse España. "Dentro de la humildad, que creo que estoy trasladando que si me presento es para ganar. Y no quiero ganar yo, quiero que gane el partido", ha señalado. Así, ha indicado que la suya es una candidatura "abierta" a la que se pueda sumar todo aquel que crea que puede aportar, dirigiéndose tanto a los liberales, democrata-cristianos y convervadores del partido. "La modernidad no está reñida con reivindicar nuestros valores de siempre", ha exclamado.