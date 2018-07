Un día en aplicaciones móviles

Actualizado 26/01/2015 20:12:07 CET

MADRID, 26 Ene. (EDIZIONES) -

¿Podrías vivir un día entero utilizando aplicaciones móviles? No lo pienses y compruébalo.

7.00 am. I CANT WAKE UP! Con esta aplicación levantarse nunca fue tan fácil, o tan difícil... Se trata de un despertador que se apaga solo si el usuario realiza una tarea correctamente. Entre las más curiosas encontramos la de hacer una operación matemática, levantarte a escanear un código de barras que tengas a mano o agitar el móvil tantas veces como el dispositivo te lo pida. No tendrás más remedio que salir de la cama.

8.00 am. Hora de desayunar. ¿Qué mejor que hacerlo leyendo todos los periódicos desde tu dispositivo móvil? Con PRESS READER podrás leer la edición móvil de todos los diarios del planeta. Además, podrás descargarte parte del contenido y recuperarlo sin necesidad de estar conectado a Internet. Una solución para el que viaja en metro y, a veces, se queda sin cobertura. En cualquier caso, no dejes de visitar europapress.es.

9.00 am. Si eres de los que no tienen más remedio que desplazarse en coche, tenemos una gran noticia para ti. GASOLINERAS ESPAÑA te dirá en tiempo real a cuánto está el litro de gasolina en las estaciones de servicio de tu alrededor. Si tienes descuento en alguna gasolinera, podrás ver el precio con el descuento aplicado.

12.00 pm. A media mañana te empiezan a venir a la cabeza todas las citas pendientes. Olvídate de utilizar la memoria para recordar tus tareas y descárgate WUNDERLIST, un administrador de tareas que te permitirá organizar tu vida personal y laboral. Podrás crear listas sin límite, compartir las tareas pendientes e, incluso, adjuntar PDFs, fotos y presentaciones.

14.00 pm. ¡Hora de comer! No te compliques y reserva mesa en el restaurante más cercano y que más se adapta a tu presupuesto desde EL TENEDOR, una app con la que podrás ahorrar hasta un 50% en la factura; sí, sin cupones ni vales que puedas extraviar. Incluso tendrás la opción de enviar una invitación por email a tus acompañantes.

15.00 pm. Después de comer, ni pienses en coger un cigarrilo. Con EXFUMADOR tendrás todo a tu favor para dejar de fumar. Esta app utiliza un sistema de logros que te motivará y ayudará a dejar el tabaco. Incluye un apartado en el que contabiliza el dinero que vas ahorrando.

16.00 pm. Vuelves al trabajo cansado, no logras concentrarte y miras el Whatsapp sin parar rezando por que alguien te cuente algo interesante. Definitivamente necesitas KEEP FOCUS, una aplicación que bloqueará tu smartphone, desde tus aplicaciones hasta las llamadas de los contactos que selecciones. No tendras distracciones, estarás concentrado y tu trabajo será mucho más productivo.

19.00 pm. Y antes de volver a casa, no olvides llevarte todos los documentos en los que hayas trabajado. Descárgate DROPBOX y ten siempre a mano tus archivos, modifícalos cuando quieras y compártelos al instante con el resto de tus dispositivos.

20.00 pm. Aprender idiomas es una buena manera de desconectar de un duro día de trabajo. BUSUU es una app con la que aprenderás inglés gratis y sin necesidad de apuntarte a una academia. Primero tendrás que practicar algunos conceptos básicos de vocabulario y gramática. Cuando ya tengas esa parte controlada, podrás enviar ejercicios a hablantes nativos para que te los corrijan y te ayuden a mejorar. Podrás ver tu evolución a través de tests que medirán tus conocimientos.

21.00 pm. Un poquito de ejercicio antes de volver a casa te mantendrá en forma. Con RUNTASTIC tienes un entrenador personal gratuito a tu servicio. Esta aplicación utiliza el GPS para seguir cada uno de tus movimientos y medir tu progreso. Sabrás las calorías que quemas, la distancia que recorres e, incluso, tu ritmo cardiaco. Además, podrás incluir fotos de los lugares donde practicas deporte y escuchar tu música favorita.

22.00 pm. Ya estás de vuelta en casa. Es la hora de cenar y reponer fuerzas. Con COCINILLAS tienes a tu disposición las mejores recetas. Además, para los que olvidan hacer la compra, han creado un buscador que sugiere recetas con los ingredientes disponibles en tu nevera. Combina esta aplicación con FATSECRET y tendrás un seguimiento gratuito de tu dieta diaria.

23.00 pm. ¡A dormir! No sin antes activar RELAX&SLEEP, una app con la que no tardarás ni un segundo en caer rendido. La voz de Glenn Harrold, un conocido hipnotista, te ayudará a relajarte y dormir profundamente.