España recibirá 121 millones de turistas para 2028 y se crearán 500.000 empleos en el sector

Publicado 22/03/2018 8:59:37 CET

El crecimiento será exclusivamente en cantidad, ya que el gasto per capita se mantendrá estancado

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

A lo largo de la próxima década el turismo en España seguirá creciendo de forma estable hasta alcanzar los 121 millones de turistas en 2028 y se espera que en diez años el sector turístico genere 500.000 nuevos empleos, según las últimas estimaciones del Consejo Mundial de Viaje y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

El 'boom' turístico en llegadas unido a una mayor movilidad entre los viajeros nacionales, impulsará el crecimiento del empleo. Así, en 2028 habrá 1.154.000 empleos directos, 224.500 más que el año pasado.

El mayor crecimiento será en el total el empleo turístico, sumando los indirectos. En 2028 habrá 3.342.000 empleos tanto directos como indirectos (el 16,9% del total), frente a los 2.838.500 con los que se cerró 2017. Eso supone un aumento de más de 500.000 empleos en una década.

El 'lobby' turístico mundial calcula que la contribución directa del turismo al PIB español crecerá un 3,2% en 2018 desde los 64.000 millones de euros logrados en 2017. A partir de 2019, se moderará hasta un 2,6% anual hasta 2028. Para entonces, la contribución directa representará el 6,1% del PIB español (83.000 millones de euros).

Si se tiene en cuenta el impacto indirecto (inversiones o compras de proveedores), las cifras son todavía más altas. De esta forma, la contribución total al PIB del turismo llegó a ser del 14,9% el año pasado (172.900 millones).

El crecimiento total hasta 2028 será ligeramente menor que en la contribución netamente directa, llegando a ser solo del 2,3% anual. Con esto, dentro de diez años el impacto total del turismo en España llegará al 16,4% del PIB (253.600 millones de euros).

Para la presidenta y consejera delegada del WTTC, Gloria Guevara, todos estos datos demuestran la fortaleza de España, que sigue creciendo independientemente de cómo evolucione su entorno.

"Se suele decir que el crecimiento de España en turismo se debe a que el norte de África no creció y no es así", ha explicado Guevara. La región norafricana creció a un ritmo del 22,6% en 2018, al mismo tiempo que también crecía España. "Hay que darle crédito al Gobierno y al sector privado por ese crecimiento", ha asegurado.

POTENCIA MUNDIAL, PERO NO EN EMPLEO.

Los datos del WTTC, recogidos en su informe 'Impacto económico de los viajes y el turismo 2018', muestran el buen posicionamiento de España a nivel mundial en este sector. Aunque en el total del PIB España no está entre las mayores economías del mundo, en el sector del turismo sí lo está.

España es la 10º economía a nivel mundial por detrás de Alemania, Francia o Reino Unido, pero por encima de Grecia, Portugal y la media europea (20.900 millones) si se tiene en cuenta la contribución directa del turismo al PIB. Sumando la contribución indirecta, asciende un puesto en el ranking, hasta la 9º posición por detrás de otros países pero por encima de la media de la UE (56.200 millones frente a los 172.900 millones de España).

No obstante, esa gran contribución a la economía no se refleja en el número de empleos relacionados directamente con el turismo, España se sitúa en el puesto número 20. Si se tienen en cuenta los empleos indirectos, mejora levemente ese dato, hasta la 17º posición.

De 2018 en adelante, el estancamiento es patente. España ya recibe a un gran número de turistas y la contribución del turismo al PIB ya es elevada. Por eso, las estimaciones de crecimiento porcentual para la próxima década dejan a España en la mitad o la parte baja del ranking a nivel mundial.

Guevara ha destacado, no obstante, que el crecimiento del turismo tiene que ser "sostenible" porque es obligación de los destinos "cuidar los recursos naturales". Y ha afirmado no estar preocupada por lo que en España se llamó "turismofobia", pero ha recomendado que se mejore la planificación para que no se masifiquen ciertos destinos.

¿SE HA TOCADO TECHO EN LLEGADA DE TURISTAS?

El informe del WTTC para España también detalla sus previsiones en materia de llegadas de turistas internacionales. En 2017 España ya se situó como el segundo país del mundo en recibir más viajeros, con 82 millones. Durante los próximos diez años se va a seguir superando el récord año tras año.

La estimación para 2018 es que las llegadas ascenderán un 3,7% hasta los 86,5 millones. Tras eso, España seguirá recibiendo entre tres y cuatro millones adicionales cada año hasta 2028, cuando alcanzará el récord absoluto de 121 millones de viajeros.

Este aumento espectacular, para el WTTC, se deberá sobre todo al auge de Asia. "La facilitación de visas de turistas para viajar a España desde China es muy relevante", ha insistido Guevara, para quien la nueva clase media china va a ser el tipo de viajero que más crezca en los próximos años.

En consonancia con este ritmo, el gasto turístico de extranjeros (el 56% del gasto turístico total) también está previsto que aumente. En 2017, los visitantes internacionales se dejaron en España 66.500 millones de euros. Hasta 2028 esa cifra aumentará a un ritmo de un 3,6% anual hasta llegar a los 98.000 millones de euros.

El WTTC estima que el crecimiento del sector para la próxima década será exclusivamente en cantidad y no en calidad. El gasto per capita de los turistas internacionales en 2017 fue de 810,97 euros y en 2028 será de 809,91 euros, por lo que se mantendrá estancado.

Guevara asegura, sin embargo, que las cifras del informe en relación al gasto turístico son "conservadoras" al no tener en cuenta la buena marcha en España del segmento reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE, por sus siglas en inglés) o todos los "avances en el turismo de compras".

MEDIO MILLÓN DE EMPLEOS EN DIEZ AÑOS.

Los datos de WTTC arrojan que España cerró 2017 con 930.000 empleos directos en el sector turístico, el 4,9% del total, que suben hasta 2,83 millones si se tienen en cuenta los indirectos, el 15,1% del total.

En diciembre, Guevara cifró el crecimiento para la próxima década en 330.000 empleos adicionales. La nueva cifra, 500.000 nuevos empleos hasta 2028, se debe a que "el cierre de España en 2017 fue mejor de lo esperado". Ese medio millón adicional implica un aumento medio anual del 1,5% --dato por encima de la media de la UE--, que se quedará en un crecimiento medio del 1,1% hasta 2028, pero por debajo de la media mundial (+2,5%).

España, en el puesto 128 en el ranking mundial de crecimiento total de empleo turístico, se sitúa por encima de Francia (+1,4% anual), Italia (+1,3%), Reino Unido (+0,8%) o Alemania (+0,4%) en esta clasificación.