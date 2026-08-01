El 112 gestiona más de 38.000 emergencias en la provincia de Almería durante el primer semestre del año

Archivo - Málaga.- EMA 112 coordina más de 98.000 emergencias en la provincia durante el primer semestre del año - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teléfono 112 ha gestionado durante el primer semestre del año un total de 38.766 incidencias en Almería, lo que supone un 12,1% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 34.581 las incidencias coordinadas en la provincia almeriense, según ha informado este servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Según han informado a través de una nota, el motivo más habitual por el que los usuarios han llamado al teléfono único de emergencias en Almería ha sido por asistencias sanitarias, con 16.917 casos, seguido por los casos relacionados con la seguridad ciudadana (6.977), las incidencias de tráfico (3.670) y los accidentes de circulación (2.680).

Le siguen los avisos por emergencias relativas a animales (2.243), incendios (1.681), las anomalías en servicios básicos (879), las solicitudes de servicios sociales (452) y los avisos por rescates y salvamentos (375), entre otros.

En lo que respecta a los datos provinciales, Almería es la quinta provincia andaluza que ha gestionado un mayor número de incidencias, precedida por Sevilla, con 114.546, Málaga (98.714), Cádiz (58.487) y Granada (55.768). Con menor número de incidencias que Almería han estado Córdoba (35.003), Jaén (30.344) y Huelva.

En cuanto a la franja horaria, la comprendida entre las 12,00 y las 13,00 horas ha sido las de mayor actividad en las salas del 112, con hasta 149 incidencias gestionadas en una hora de promedio. El mes con mayor número de avisos en este primer semestre en Almería ha sido junio, con 7.400 emergencias coordinadas.

El 112 es un servicio público y gratuito vigente en toda Europa al que el usuario puede acudir siempre que se esté ante una emergencia (en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil). El usuario que llame a este teléfono de emergencias europeo puede acceder con una única llamada a toda la ayuda necesaria ante cualquier urgencia o emergencia las 24 horas del día.

Además, el 112 dispone de un sistema de Localización Avanzada de que sirve para facilitar las coordenadas exactas de la persona que da el aviso. Se trata de un servicio de atención multilingüe que atiende a los usuarios en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano, además de en español.

De esta forma, han señalado que garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.