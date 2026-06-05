Unos 300 almerienses viajan este viernes a Madrid para recibir la visita del Papa León XIV

Madrid se prepara para la visita del Papa León XIV. - Jesús Hellín - Europa Press

ALMERÍA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 300 almerienses van a viajar desde este viernes a Madrid para acudir a los actos que se celebran con motivo de la histórica visita a España del Papa León XIV con especial presencia de jóvenes y la participación de algunos colegios, comunidades eclesiásticas y particulares, según han trasladado a Europa Press fuentes del Obispado.

La delegación almeriense, coordinada principalmente a través de la Pastoral Juvenil, se unirá a los miles de fieles que abarrotarán la capital durante el fin de semana en un ambiente de "mucha ilusión", según ha detallado el delegado episcopal y responsable de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Almería, José Aliaga Martínez.

Así, con coordinación con la Diócesis de Guadix (Granada), van a partir durante la tarde de este viernes hasta tres autobuses con una notable "mezcolanza de edades" puesto que la visita del Santo Pontífice ha coincidido con exámenes universitarios y las pruebas de la PAU, lo que ha condicionado la asistencia de una mayor cantidad de estudiantes.

"Estamos todavía atando algunas cosillas para ofrecer a quienes acuden actividades que le puedan interesar dentro de la oferta disponible", ha apuntado el delegado, quien ha agradecido el enorme volcado institucional de la archidiócesis y de la propia ciudad de Madrid.

En cuanto a la agenda prevista en la capital, los peregrinos almerienses tienen como objetivo "aprovechar al máximo" la experiencia. Tras su llegada este viernes por la tarde, asistirán a un acto de oración organizado por Hakuna, mientras que durante el sábado y el domingo se sumarán a las actividades de la Conferencia Episcopal.

Uno de los momentos más significativos del viaje se vivirá durante la vigilia del sábado por la noche. Aunque la mayor parte del contingente almeriense se ubicará en los sectores generales asignados, la organización ha concedido cuatro invitaciones especiales a la Diócesis de Almería para acceder a una zona preferente para vivir el encuentro "un poquito más de cerca" junto a León XIV.

Aliaga ha ensalzado el carácter "muy sinodal" de la iniciativa, en la que se han integrado de forma diversa colegios católicos, particulares y movimientos eclesiales como la Renovación Carismática o el Camino Neocatecumenal.

PRIMEROS ACTOS DEL PAPA

La visita del Papa a Madrid comenzará este sábado con su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido con una acogida oficial protocolaria a su llegada a España.

A las 10,30 horas, León XIV aterrizará en Madrid-Barajas procedente de Roma-Fiumicino. Será el primer acto de su viaje a España y figura en la agenda como confirmado. Después, a las 11,30 horas, tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid, también marcada como acto confirmado.

A las 12,00 horas, el Pontífice realizará una visita de cortesía a Sus Majestades los Reyes de España en el Palacio Real. Media hora más tarde, a las 12,30 horas, León XIV mantendrá un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en España. En este acto está previsto un discurso del Santo Padre.

Ya por la tarde, a las 18,00 horas, el Papa visitará el Proyecto Social CEDIA 24 Horas, en el Centro de Información y Acogida CEDIA de Madrid. La primera jornada en Madrid terminará a las 20,30 horas con una vigilia de oración con los jóvenes en Plaza de Lima. Este será uno de los actos públicos más destacados de la visita y contará con discurso de León XIV ante miles de jóvenes.