Hasta 315 kilómetros de ultrafondo por la provincia de Almería en la segunda Mozárabe Aventure

El punto de partida de la II Mozárabe Adventure. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Almería ha sido el punto de partida de la II Mozárabe Adventure, el pasado 3 de octubre, que "lleva el espíritu del Camino de Santiago en la bicicleta". A las 08,00 horas, 50 participantes han tomado la salida a una prueba de ultrafondo que propone atravesar la provincia de Almería de extremo a extremo en "un desafío de resistencia, aventura y superación personal". A lo largo de la tarde del pasado sábado y de este domingo, 4 de octubre, llegarán a la meta situada en El Palmeral.

En una nota de prensa, el Consistorio almeriense ha explicado que "el reto no es ganar, sino llegar". Se trata de 315 kilómetros y 5.500 metros de desnivel positivo, con un tiempo máximo de 36 horas, en un recorrido que atraviesa más de 20 municipios y algunos de los paisajes "más singulares de la provincia". Las inscripciones se agotaron, "confirmando el interés que despierta una prueba que plantea al ciclista mucho más que una competición, la oportunidad de enfrentarse a sus propios límites". Además, el 60 por ciento de los inscritos proceden de otras provincias.

Organizada por el Club Balabak y dirigida por Luis Poveda y Joaquín Hernández, la Mozárabe Aventure ha comenzado junto a la Catedral de Almería para adentrarse después en el interior de la provincia. El recorrido ha llevado a los participantes por Tabernas, Fiñana, Calar Alto, el Santuario de la Virgen de la Cabeza, Lucainena de las Torres, el Arrecife de las Sirenas y Cabo de Gata, antes de regresar a la capital para alcanzar la meta situada en El Palmeral.

En este sentido, es un trazado que combina kilómetros, desnivel y diversidad paisajística y que convierte a la provincia en "el gran escenario de una aventura sobre dos ruedas". Del paisaje desértico de Tabernas a las alturas de Calar Alto, de los caminos del interior al litoral de Cabo de Gata, cada tramo "supone un nuevo desafío para unos participantes que deben gestionar el esfuerzo, el cansancio y el paso de las horas", han señalado.

Además, en esta prueba, la línea de meta tiene un "significado especial", Poveda ha explicado que "el primero en completar el recorrido ha sido Ino Sierra, pero la Mozárabe Aventure no establece diferencias en el reconocimiento final", todos los participantes que consiguen completar el reto reciben la misma medalla, "porque el verdadero objetivo es superar el desafío personal y alcanzar El Palmeral después de recorrer los 315 kilómetros", ha asegurado.

Por su parte, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, que ha estado presente en la salida, ha destacado "el carácter singular de una iniciativa que combina deporte, turismo, territorio y aventura y que permite descubrir la provincia de Almería desde una perspectiva diferente". Al tiempo, ha resaltado que no se trata "de llegar antes, sino de afrontar un reto personal, disfrutar del camino y descubrir la enorme diversidad de nuestra provincia sobre una bicicleta".

Además, la prueba nace con "una ambición que va más allá de esta segunda edición". El objetivo a medio plazo de la organización es unir las catedrales de Almería y Santiago de Compostela, prolongando el desafío hasta completar en bicicleta el itinerario del Camino Mozárabe y convirtiendo la Mozárabe Aventure en "una gran aventura de ultrafondo vinculada a uno de los caminos históricos de peregrinación hacia Santiago".