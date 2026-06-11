El 90% de los estudiantes aprueban los exámenes de la PAU en Almería, un punto menos que en 2025

Estudiantes durante una de las pruebas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en una de las aulas de la Universidad de Almería.- UAL

ALMERÍA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 90 por ciento de los estudiantes que se han presentado este año a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Almería ha superado los exámenes, lo que supone un descenso de un punto respecto a la convocatoria del pasado año, en la que el porcentaje de aprobados alcanzó el 91 por ciento.

Más de 4.000 alumnos han concurrido a las pruebas, un cinco por ciento más que en el curso 2024/25, repartidos en nueve sedes de seis localidades de la provincia. De ellos, 557 se han presentado para subir nota en las materias de admisión, según ha informado la Universidad de Almería (UAL) en una nota.

En Almería, la nota media en la fase de acceso, que puntúa sobre diez, ha sido de 7,618, frente al 7,68 registrado en la convocatoria del pasado año. La nota más alta de la provincia ha sido un 13,884, obtenida por Carlos Pérez Suárez, del IES Murgi, de El Ejido. Le siguen Álvaro Águila Asensio, del Stella Maris, de Almería, con un 13,800, y Álex Rober, del IES Sabinar, de Roquetas de Mar, con un 13,745.

Estas calificaciones se han calculado con la suma de la nota de la fase de acceso y la de admisión, sobre 14 puntos. En la convocatoria de 2025, la mejor nota fue un 13,93, obtenida por Alicia Jiménez, también del IES Sabinar, como Álex Rober.

A partir de este viernes, 12 de junio, se abre un plazo de tres días laborales, hasta el martes, 16 de junio, para la presentación de reclamaciones. Las credenciales de notas definitivas se emitirán el 17 de junio para quienes no hayan solicitado revisión de las calificaciones otorgadas en primera corrección.

En el caso de quienes hayan solicitado revisión de las calificaciones otorgadas en primera corrección, las credenciales de notas definitivas se emitirán el 22 de junio de 2026.

Por otra parte, desde este jueves queda abierto el plazo ordinario de solicitudes para estudios de grado en todo el distrito andaluz, que permanecerá abierto hasta el 22 de junio.

Como ya ocurrió por primera vez el pasado año, la PAU de 2026 se ha celebrado con un solo modelo por materia de examen y menor posibilidad de elección. En la corrección se han tenido muy en cuenta los criterios ortográficos, gramaticales y léxicos para la puntuación final.

A ello se suma que el 25 por ciento de las preguntas ha tenido carácter competencial, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Casi la mitad de los estudiantes inscritos se ha examinado en la sede del campus de la UAL, mientras que el resto se ha repartido entre los IES Aguadulce y Turaniana, en Roquetas de Mar; Fuente Nueva y Santo Domingo, en El Ejido; Albujaira, en Huércal-Overa; Martín García Ramos, en Albox, y Abdera, en Adra.